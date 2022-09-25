Her PC oyuncusunun hayali her zaman oyunlarının kare hızını aniden artırabilecek “mucize bir çözüm” bulmak olmuştur. NVIDIA bu tarihsel talebi dinledi ve oyunculara daha fazla kare sağlayan ve hatta oyunların daha iyi görünmesini sağlayan bir görüntü ölçekleme teknolojisi olan DLSS 2.0‘ı sundu. Firma şimdi, 4 kat daha fazla performans vaat eden DLSS 3.0 ile geliyor.

Teknolojinin yeni versiyonu sadece yeni duyurulan RTX 40 serisi için mevcut olacak, ancak NVIDIA’ya göre, özellikle 4K gibi daha yüksek çözünürlük senaryolarında oyuncular için muhteşem performans sıçramaları sunacak.

DLSS 2.0 vs 3.0

Özelliğin 3.0 sürümünün nasıl çalıştığını anlamadan önce, Derin Öğrenme Süper Örnekleme 2.0’ın halihazırda nasıl kullanıldığını anlamamız gerekiyor. Yazılım yeniden boyutlandırma teknolojisini kullanarak sadece oyunun çözünürlüğünü değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda kenarları inceltti ve kenar yumuşatmayı azaltarak daha güzel bir görünüm kazandırdı.

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Bu özellik, yerel olarak 4K’da çalışan bir oyunda çözünürlüğü örneğin Quad HD veya Full HD‘ye ölçeklendirecek ve ardından tekrar 4K’ya ölçeklendirecektir. Bu süreçte, eksik pikselleri “yeniden yapılandırmak” için makine öğrenimi ve çeşitli filtrelerle birlikte eğitimli ve güçlü bir Yapay Zeka devreye girecektir.

Bu şekilde, Control gibi çok ağır oyunları tüm ayarlar maksimum kalitede, ışın izleme ve 4K çözünürlükte 60 karenin üzerinde çalıştırmak mümkündür. Sanki oyunu doğal olarak 4K’da oynuyormuşuz gibi, ancak DLSS ekranda gördüğümüz tüm görüntüyü daha küçük çözünürlüklerde işliyor ve sonra bunları artırıyor. Bu, oyun sırasında daha fazla kare sağlar.

Ancak bu tür bir açıklama, herhangi bir okuyucunun bunun gibi karmaşık bir uygulamayı anlaması için basit ve iyi özetlenmiş bir yoldur. NVIDIA Brezilya kanalında konuyla ilgili kısa bir açıklama bulunmaktadır:

DLSS 3.0 tüm kareleri işler

Sürüm 2.0, bir çerçeve oluşana kadar pikselleri artırmak için yeni pikseller oluştururken, DLSS 3.0 yeni bir şey yapıyor ve tüm çerçeveleri oluşturuyor. Bunun nedeni, GeForce RTX 40xx’in piyasaya sürülmesiyle birlikte bu kartların, “sihrin” gerçekleşmesine yardımcı olan yapılar olan 4. nesil Tensör Çekirdekleri ve Optik Akış Hızlandırıcıları ile birlikte gelmesidir.

Optik Akış Hızlandırıcıları, oynanan bir oyunun iki karesini sırayla alıp analiz eder ve 1. karedeki piksellerin 2. kareye nasıl hareket ettiğine dair bir akış ve hız hesaplar. Hızlandırıcılar ayrıca, oyun motorunun vektör hesaplamasında bulunması gerekmeyen parçacık bilgilerini, gölgeleri, yansımaları ve aydınlatmayı da yakalayabilir.

Bu piksel yer değiştirme analizinde teknoloji, o görüntünün akışını takip etmek ve sahnenin nereye gittiğini anlamak için hareket vektörlerini kullanır. Her piksel için bir yapay zeka, 1. ve 2. kareler arasında ara kareler oluşturmak için bu vektör bilgisinin nasıl kullanılacağına karar verecektir.

DLSS 3.0, oyuncuya daha fazla performans sağlamak için oyunun mevcut diğer iki karesinin ortasında bir kare oluşturur.

Performans artışları

Digital Foundry’nin YouTube kanalındaki bir önizleme videosunda, sunucular Cyberpunk 2077’yi tam kalite, 4K çözünürlük ve Ray Tracing ile test ettiler. Oyun Intel Core i9-12900K işlemci ve yeni duyurulan RTX 4090 ile test edildi ve herhangi bir görüntü yeniden boyutlandırma teknolojisinin yardımı olmadan 60 karenin üzerinde bir hıza ulaşmayı başardı.

DLSS 2.0 kullanıldığında, oyun önceki senaryoya göre yüzde 250‘lik bir iyileşme gösterdi. DLSS 3.0 ile bu artış yüzde 400‘ün biraz üzerinde olmuştur. Elbette, bu kadar güçlü bir GPU ile kazançlar gerçekten çok büyük olacaktır, ancak gelecekte duyurulacak daha düşük performanslı ürünler için bile iyi bir marj var gibi görünüyor.

Yakın zamanda PC’lere gelen Spider-Man oyununa geçersek, RTX 4090 üzerindeki DLSS 3.0, RT etkinken 210 kare ortalamasına ulaşırken, DLSS’siz aynı kurulum saniyede 100 kareye ulaşmakta zorlanıyor.

DLSS 3.0 RTX 40’a özeldir

Ne yazık ki bu özellik yalnızca NVIDIA’nın yeni kartları için geçerli olacak. Bunun nedeni, yeni nesil Tensör Çekirdeklerinin ve geliştirilmiş Optik Akış Hızlandırıcılarının yeni nesilde bulunmasıdır. Ancak NVIDIA, RTX 20 ve 30 serisi kartlar için DLSS 2.0’ı güncellemeye devam edecek.

Kaynak: NVIDIA, NVIDIA [2]