DJI, altıncı akıllı telefon gimbali olan Osmo Mobile 6‘yı duyurdu. Yeni özellikler arasında gimbalin üzerinde bir ekran, yan tarafta bir yakınlaştırma tekerleği ve eski ismin geri dönmesi yer alıyor.

Önceki gimballer OM4 ve OM5 olarak adlandırılırken, DJI yeni gimbalini Osmo Mobile 3‘e kadar olan öncüllerinin de sahip olduğu isim olan Osmo Mobile 6 olarak adlandırıyor. Gimbal, diğer şeylerin yanı sıra, akıllı telefon ekranına bakmak zorunda kalmadan video modunu hızlı bir şekilde ayarlamak için bir durum ekranına sahiptir. Ayrıca, önceki sürümlerde LED’lerle yapılan bir şey olan pil durumunu da gösteriyor.

Osmo Mobile 6, DJI’ın ActiveTrack’inin geliştirilmiş bir versiyonuyla birlikte geliyor. ActiveTrack 5.0, daha uzun mesafelerde daha istikrarlı izleme vaat ediyor ve ayrıca ön kameranın yana dönebilecek veya dönebilecek nesneleri izlemesine izin veriyor.

Ayrıca iOS için, kullanıcılar telefonu mıknatıslarla bağladığında DJI Mimo uygulamasının otomatik olarak kamera moduna geçmesi özelliği de duyuruldu. Bu özellik iOS için çalışacak, Android için henüz bir bilgi verilmedi. Bu özellik gimbal’ı daha hızlı kullanıma hazır hale getirecektir.

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Gimbal, akıllı telefon videolarını daha stabil hale getirmek için tasarlanmıştır. DJI birkaç yıldır her yıl gimbalin yeni bir versiyonunu piyasaya sürüyor. Osmo Mobile 6 169 Euro’ya piyasaya çıkıyor.

Kaynak: Petapixel