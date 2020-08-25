DJI Osmo Mobile 4, manyetik yapılı tasarımıyla ortaya çıktı

Söz konusu akıllı telefon ve kamera aksesuarı olduğunda adından söz ettiren DJI markasının yeni gimbal modeli Osmo Mobile 4 bir süredir sızıntıların gündemindeydi. Şimdi de, cihazın tasarımına dair görüntüler ortaya çıktı.

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DJI Osmo Mobile 4, manyetik tutucuya sahip olacak

WinFuture tarafından paylaşılan raporlar, DJI’ın çok yakında Osmo Mobile 4 isimli yeni akıllı telefon gimbalını duyurmaya hazırlandığını gösteriyor. Kısaca “DJI OM 4” olarak adlandırılan yeni cihazdaki en büyük iyileştirme ise, telefonun yuvaya oturmasını kolaylaştıracak olması. DJI Osmo Mobile 4 ile alakalı Twitter’da paylaşılan kısa videoya bakılırsa, cihaz selefine göre daha kullanışlı olmasını sağlayan iki manyetik montaj mekanizmasına sahip olacak.

Hatırlarsanız önceki gimbal modellerinde telefonu cihazın yuvasına yan taraftan kaydırarak oturtmak gerekiyordu; Osmo Mobile 4’le beraber bu dert ortadan kalkıyor, cihazın yuvasına konumlandırılan manyetik mekanizma sayesinde artık telefonunuzu gimbalın yuvasına hızlıca yerleştirebiliyorsunuz. Anlaşılan o ki DJI, ürünlerini geliştirirken kullanıcı deneyimine ve şikayetlere oldukça önem veriyor. Zaten pratiklik ve işlevselliğiyle piyasada nam salan DJI Osmo Mobile serisinin de, yeni ürünüyle kullanıcıları epey memnun edeceğini söylemek mümkün.

DJI Osmo Mobile 4’ün fiyatı ve özellikleri ne olacak?

DJI OM 4‘ün Türkiye fiyatıyla alakalı henüz bilgi yok ancak, Avrupa fiyatının 150 €’nun altında olacağı söyleniyor. Dolayısıyla bugünkü kurla, en az 1.300 TL olacağını söyleyebiliriz. Elbette ki işin içine vergiler girdiğinde, dudak uçuklatan rakamlar havada uçuşacaktır. Ayrıca DJI Osmo Mobile 4‘ün USB Type-C üzerinden şarj edilebilen 2.450mAh bataryayla 15 saate kadar pil ömrü sunacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.