DJI, yeni aksiyon kamerası DJI Osmo Action 3’ün dünya lansmanını yaptı. DJI’ın şimdiye kadar ürettiği en güçlü ve içerik dostu aksiyon kamerası Osmo Action 3, yeni bir yaratıcı özgürlük perspektifi sunuyor. DJI Osmo Action 3, doğal dikey çekim özelliği ve güçlendirilen pil ömrü ile bugün mevcut olan çok yönlü, sağlam ve güvenilir aksiyon kamerası olma özelliğini taşıyor.

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Maceraseverler için en iyi aksiyon kamerası alternatifi olan DJI Osmo Action 3, güvenilir, sağlam ve kullanımı kolay özellikleriyle en zorlu koşullarda bile çekim yaparken konfor sunuyor. Osmo Action 3, 160 dakikaya kadar kayıt yapmasını sağlayan 1770mAh Extreme Pil sayesinde tüm maceraların kesintisiz kaydedilmesini sağlıyor. Aynı zamanda -20°C’ye (-4°F) kadar düşük sıcaklıklarda da çalışan ve hızlı şarj desteği sayesinde 50 dakikada %0-100 arasında şarj olan Osmo Action 3, geliştirilmiş özellikleriyle fark yaratıyor.

Yalnızca bir aksiyon kamerası değil, giyilebilir bir aksesuar da olan Osmo Action 3, gidonlara, kasklara ve daha fazlasına anında ve güvenli bir şekilde klipsleyen yerleşik bir montaj sistemine sahip… Kameranın sahip olduğu yeni Yatay-Dikey Koruyucu Çerçeve, çekilen görüntülerin sosyal medya kanallarında anında dikey olarak paylaşılmasını sağlıyor.

DJI Osmo Action 3, çarpmalara, taklalara ve kırılma dalgalarına dayanan sıkı, güvenilir tutuş ile kullanıcılarını ve en hareketli anları mükemmel bir çerçevede tutuyor. Daha derine dalmak isteyen kullanıcılar için Osmo Action 3, herhangi bir ek muhafazaya ihtiyaç duymadan 16 metreye kadar su geçirmezlik özelliğiyle sualtı maceralarında da en iyi aksesuar oluyor…