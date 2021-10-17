FPV Drone Nedir? | DJI FPV Kullanıcı Deneyimi (Cem Targay)

DJI FPV kullanıcısı olan Cem Targay, bu videomuzda daha önceki drone deneyimlerini, DJI FPV modeline geçişini, FPV drone’ların artılarını ve eksilerini bizlere aktarıyor.

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Cem Targay’ın drone ve aksiyon ürünleri ile alakalı çekimlerini görmek için; https://www.instagram.com/havalandir/