Call of Duty: Warzone sadece 4 günde 15 milyon oyuncuya ulaştı!

Call of Duty: Warzone geçtiğimiz salı günü, Activision’ın oynaması ücretsiz battle royale türü oyunu olarak yayınlandı. Çıkış tarihinden itibaren sadece 24 saatte 6 milyon oyuncuya ulaşan yapım, 4 gün içinde ise 15 milyon gibi büyük bir oyuncu kitlesine ulaştı. Oyunun resmi Twitter hesabından duyurulan veriler, battle royale türü yapımların halen oyuncular tarafıdan sevildiğini ortaya koyuyor.

We crossed 15 million players earlier today, thank you #Warzone fans. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/6Xw7MyFk2C

— Call of Duty (@CallofDuty) March 14, 2020