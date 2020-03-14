Call of Duty: Warzone sadece 4 günde 15 milyon oyuncuya ulaştı!

Call of Duty: Warzone geçtiğimiz salı günü, Activision’ın oynaması ücretsiz battle royale türü oyunu olarak yayınlandı. Çıkış tarihinden itibaren sadece 24 saatte 6 milyon oyuncuya ulaşan yapım, 4 gün içinde ise 15 milyon gibi büyük bir oyuncu kitlesine ulaştı. Oyunun resmi Twitter hesabından duyurulan veriler, battle royale türü yapımların halen oyuncular tarafıdan sevildiğini ortaya koyuyor.

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We crossed 15 million players earlier today, thank you #Warzone fans. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/6Xw7MyFk2C — Call of Duty (@CallofDuty) March 14, 2020

Firmanın diğer bir yapımı olan ve battle royale türünü de bünyesinde barındıran Call of Duty: Blackout için ise durumlar pek iyi gözükmüyor. Firmanın yayınladığı birçok yenilik ve güncellemeye rağmen oyun istenilen kullanıcı kitlesini toplayamamış gibi görünüyor.

Battle royale yapımlar arasında birçok köklü değişikliğe ve yeniliğe yer veren Warzone, bu yeniliklerle kullanıcıları o kadar mutlu ediyor ki forumlar ve kullanıcı incelemeleri sık sık bu durumu gözler önüne seriyor. Bakalım ilerleyen günlerde, ücretsiz olarak sürülen yapım kazandığı bu ivmeyi devam ettirebilecek mi?

Oyunu indirmeniz için yapmanız gerekenler

İlk olarak Battle.net üzerinden kendiniz için bir hesap oluşturun

Ardından Warzone için ayrılan bağlantıya tıklayarak battle.net Launcher’ı bilgisayarınız için indirin

İndirdiğiniz Launcher’ı kurun ve hesabınıza giriş yapın

Hesabınıza giriş yaptıktan hemen sonra sol tarafta bulunan Call of Duty: Warzone yazısına tıklayın

Açılan sayfada “Install” butonuna tıklayın ve dosyaların indirilmesini bekleyin

COD: Modern Warfare’a sahip olmayanlar için; yaklaşık 84 GB gibi bir dosya boyutu indirerek oyuna artık giriş yapabilirsiniz.

Sistem gereksinimleri

Minimum:

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300 RAM: 8 GB

8 GB İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit

Windows 7 64-Bit (SP1) veya Windows 10 64-Bit Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950

NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950 Boş Alan: 175 GB

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