Hyundai Kona Electric modeli ile karşınızdayız. Hibrit araçlar noktasında erken davranan Hyundai’nin %100 elektrikli modeli Kona Electric ile Murat Tosun ve Mert Gökkaya sürüş ve deneyimlerini aktarıyor.
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İçindekiler
Dizel Otomatikten Daha Ucuz! | Hyundai Kona Electric | HWP OTO
484 km’lik sürüş menzili, elektronik vites paneli, 10,25” dokunmatik bilgi eğlence sistemi, KRELL Premium ses sistemi ve daha birçok yeniliği ile gelen Kona Electric’in detayları videomuzda!
İyi seyirler…