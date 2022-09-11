Hyundai Kona Electric modeli ile karşınızdayız. Hibrit araçlar noktasında erken davranan Hyundai’nin %100 elektrikli modeli Kona Electric ile Murat Tosun ve Mert Gökkaya sürüş ve deneyimlerini aktarıyor.

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484 km’lik sürüş menzili, elektronik vites paneli, 10,25” dokunmatik bilgi eğlence sistemi, KRELL Premium ses sistemi ve daha birçok yeniliği ile gelen Kona Electric’in detayları videomuzda!

İyi seyirler…