Disney+’ın duyurulmasıyla Netflix’in değeri 8 milyar dolar azaldı!

Disney yeni yayın platformu Disney+ tanıttıktan sonra Netflix‘in piyasa değerinde 8 milyar dolarlık büyük bir düşüş görüldü.

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Netflix’in değeri neden düştü?

Disney, geçtiğimiz perşembe günü yeni platformu Disney+‘ın ayrıntılarını açıklamıştı. Bloomberg sitesinin haberine göre 12 Kasım’da hizmete sunulacak olan servisin aylık ücreti 7 dolar, yıllık ücreti ise 70 dolar olarak açıklanmıştı. Şu anda ABD’deki en popüler video stream servisi olan Netflix‘in aylık ücreti ise 11 dolar.

Bu fiyat dezavantajının da etkisiyle Netflix hisseleri, cuma günü New York borsasının açılışından kısa bir süre sonra yüzde 5 oranında düşüş yaşadı ve 152.5 milyar dolara kadar geriledi. Disney ise tam tersine değerini 25 milyar dolar artırarak 235 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Analistlere göre son dönemde yükselen abonelik ücretlerine rağmen Netflix Amerika’da 60 milyon dolarlık bir müşteri tabanına sahip. Disney‘in ise Netflix‘le baş edebilmek için birkaç yıl zarar etmeyi göze alarak düşük fiyatını koruması gerekiyor.