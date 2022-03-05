Disney, Uygun Fiyatlı Yeni Bir Disney+ Abonelik Planı Duyurdu!

Başta Netflix olmak üzere, internet üzerinden dizi ve film izleme servisleri birçok kullanıcının vazgeçilmezi haline geldi. Bu yükselişi gören popüler medya şirketi Disney ise Disney+ servisi ile bu modaya ayak uydurmuştu. Birçok ünlü ismin yer aldığı yapımlara sahip olan ve Netflix gibi farklı abonelik planlarına sahip olan servisin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki başlangıç fiyatı aylık 9.99 dolar olarak belirlenmişti. Daha uygun fiyatlı bir Disney+ abonelik planı üzerinde çalıştığı haberleriyle gündeme gelen yapım şirketi, bu haberleri doğruladı. Ancak yeni abonelik planında bazı kullanıcıların hoşuna gitmeyecek bir detay var.

Reklamlar Sayesinde Fiyatlar Aşağı Çekiliyor!

Disney, yeni abonelik planında fiyatları reklamlar sayesinde ucuzlatacak. Bu durum bazı kullanıcıların hoşuna gitmese de bunun yapılacağının önceden belli olduğu söylenebilir. Zira aynı yöntemin başka firmalar tarafından planlandığı haberleri de gelmişti.

Sevindirici bir haber olarak ise bu abonelik planının herhangi bir içerik kısıtlaması olmayacağı söyleniyor. Yani kullanıcılar, birçok popüler yapıma ev sahipliği yapan servisin bütün imkanlarından yararlanabilecek.

Firmanın yayınladığı duyurudan anlaşıldığı kadarıyla, bu servis ilk olarak Disney’in ana vatanı olan Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanıma açılacak. Tarih olarak ise 2023 yılı gösterilirken yeni planın fiyatı ise Disney tarafından paylaşılmamış.

Ülkemize bu yılın yaz aylarında Disney+’ın reklamsiz halinin giriş yapması bekleniyor. Artan dolar kuru ile beraber bu planlarını askıya aldığı söylentileri dolaşan firma, Türkiye’deki ücretlerin diğer video servisleriyle yarışmakta zorlanacağını düşünürse, 2022 yılını pas geçebilir 2023 yılında direkt olarak reklam içeren daha uygun fiyatlı servisi Türk kullanıcılara açabilir. Bu sayede firmanın daha rekabetçi olacağı söylenebilir.

Disney’in hedefi, 2024 yılının sonuna kadar dünya genelinde 260 milyon abone sınırına ulaşabilmek. Bu sayı, Netflix’in halihazırda sahip olduğu 221 milyon aboneden 39 milyon daha fazla aboneye sahip olmak demek. Bu kadar yeni bir hizmetin böylesi yüksek bir hedefi tutturup tutturamayacağı ise merak konusu olmuş durumda. Bizler de Disney’in bu reklam bazlı Disney+ aboneliği planının servisin kullanıcı sayısında yaratacağı etkiyi merak ediyoruz.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce reklam bazlı Disney+ aboneliği ile başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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