Disney Sanal Ortamda Gerçek Topu Yakalamaya Yarayan Teknolojilerini Tanıttı

Biz adını duymasak da Disney sanal gerçeklik teknolojilerine en çok para harcayan firmalardan bir tanesi ve bunun meyvelerini topluyor.

Disney Research yayınladığı bir video ile sanal gerçeklik teknolojisinde yeni geliştirmeleri gösterdi ve bu gelişmeler dudak uçuklatacak cinsten. Geliştiriciler sanal gerçeklik ortamında gerçek bir topu yakalayabilecek bir sistem tanıttı. Sensörler ve takip cihazları bu teknolojinin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Sistemin ilk başında kullanıcıya atılan top sanal olarak gösteriliyor daha sonra ise bu sanal top ile beraber bir de topun rotası çiziliyor. Sanal ortamda çizilen bu rota son derece doğru. En sonda ise topun varış hedefi gösteriliyor ve her seferinde top sensörlerin belirlediği hedefe geliyor. Ortamdan sanal top kaldırıldığında ise VR kullanıcısı rota ve hedef bilgileri sayesinde gerçek ortamda topu yakalayabiliyor. Hatta sensörlerin belirlediği hedefe elini direkt bir şekilde götürerek keslin bir doğrulukla topu avucunun içerisine alıyor.