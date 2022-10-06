Disney, PlayStation 5 için dünya çapında yerel bir Disney+ uygulaması yayınladı. Bununla birlikte uygulama gelen ana eklenti 4k ve yüksek dinamik aralık desteğine kavuştu.

Disney, PlayStation 5 kullanıcılarının konsol için özel olarak hazırlanmış bir Disney+ uygulaması indirebileceklerini bildirdi. Bunun kullanıcı deneyimine getirdiği tek değişiklik, izleyicilerin artık PS5’te ilk kez 4k ve hdr destekli içerik izleyebilecek olması.

Daha önce, PlayStation 5’teki oyuncular PlayStation 4 konsolları için tasarlanan Disney+ uygulamasını kullanmak zorundaydı. Bu uygulama içeriği 1080p çözünürlükle sınırlıyor ve ayrıca yüksek dinamik aralığı desteklemiyor. Bu yüzden 4k ve HDR10 ile bir film veya dizi izlemek söz konusu değildi.

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Disney Streaming Ürün ve Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jerrell Jimerson bir basın açıklamasında “Küresel genişleme stratejimizin önemli bir parçası tüketicilerle bulundukları her yerde buluşmaktır, bu nedenle PlayStation 5 kullanıcıları için Disney+’ı geliştirmekten heyecan duyuyoruz” dedi. “Platformda 4K HDR video akışını destekleme yeteneği de hayranlar için izleme deneyimini geliştirecek.”

PS5 Kasım 2020’de çıktı; özellikle bu konsol için bir uygulamanın çıkması iki yıldan az sürdü. Xbox One S ve X ve daha sonraki Xbox Serisi konsollarda ise Disney+ zaten 4k olarak mevcuttu.