Disney Plus, National Treasure’ı yeniden başlatıyor

Disney Plus, National Treasure’ı TV programı olarak yeniden başlatıyor. Bu program, daha genç daha çeşitli bir oyuncu kadrosuyla yeniden hayata geçecek.

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Disney Plus, izleyicilere yeni bir TV dizisi sunuyor

Disney, Disney Plus için yeni bir TV dizisiyle geri dönüyor. Uzun süredir uykuda olan National Treasure serisi yeniden izleyiciyle buluşacak. Son tarih, diziye on bölümlük bir yeşil ışık çoktan yandı bile. Bu seri daha genç ve daha çeşitli bir kadroyu bünyesinde barındıracak. Aynı zamanda Disney, oyuncu kadrosuyla hazine avı serisini yeniden hayal edeceğini de bildirdi.

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National Treasure, Gates ailesi altı nesildir hazine peşinde koşmaktadır ve ABD’de tarihle ilgilenenler tarafından “deli” olarak görülmektedirler. Gates’lerin son nesli Benjamin Gates’de bayrağı eline almış ve Tapınak Şövalyelerinin hazinesini bulmaya çalışmaktadır. Ancak bu hazineyi ararken takip ettiği ipuçları sonrası, son ipucunun Bağımsızlık Bildirgesinin arkasında olduğunu anlamıştır. Tek çare Bağımsızlık Bildirgesini çalmaktır. Böylece hem ipucunu çözecek hem de bu bildirgenin yanlış kişilerin eline geçmesine önleyecekti.

Yeni dizi konusunda, gizemli aile geçmişini nasıl ortaya çıkardığını konu alacak. Aynı zamanda kayıp hazineyi de kurtarmak için harcanan çabayı anlatacak. Bununla birlikte dizi, DREAM oyuncusu Jess Morales‘i de bünyesinde barındıracak. Gösteriyi Mira Nair yönetecek. Aynı zamanda dizi, kimlik, topluluk, tarihi yazarlık ve vatanseverlik konularını da bolca işleyecek.

Nicolas Cage‘in Benjamin Franklin Gates olarak rol aldığı orijinal filmler, Indiana Jones benzeri hazine avında Americana temalı ipuçları olarak Bağımsızlık Bildirgesi gibi sembolleri kullanarak Amerikan tarihine apolitik bir duruş sergiliyor. Bununla birlikte Amerika’nın tarihteki yerini daha eleştirel bir şekilde inceleme fırsatı da veriyor. Aynı zamanda nasıl ele alındığına bağlı olarak, franchise için ilginç bir yeni dönüş de sağlıyor.

İki orijinal filmin yapımcılığını üstlenen Jerry Bruckheimer ile National Treasure ve National Treasure: Book of Secrets’ın yazım ekibinin bir parçası olan Marianne ve Cormac Wibberley de projede yer alıyor.

Ayrıca yeni proje, uzun zamandır- on yıldan uzun süredir- geliştirilmek için bekliyor.