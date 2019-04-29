Disney +,Netflix kullanıcılarına alternatif oluyor

Disney +, 12 Kasım’da ABD’de yeni Marvel yapımları, Star Wars içeriği ve daha pek çok sürprizle başlıyor. Dış basında yer alan habere göre, Netflix abonelerinden özellikle de çocuklu aileler olmak üzere %14’ünden fazlasının, yayın platformunu değiştirebilecekleri belirtildi.

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Disney +, kullanıcıların tercihlerini etkileyecek

12 Kasım’da ayda 6,99 dolara çıkacak olan Disney + hakkında neler hissettirdiğini öğrenmek için ABD’deki Netflix aboneleriyle ilgili bir anket yapıldı. Ankete katılanların %14‘ünün, Netflix ( yılbaşında yapmış olduğu fiyat artırımından dolayı) aboneliklerini kapatıp Disney +’a geçmeyi düşündüğü ortaya çıktı. Bununla birlikte Netflix abonelerinin büyük çoğunluğu aboneliklerini iptal etmeyi ya da birden fazla servise abone olmayı planlamıyor.

Ankete katılanların % 38 ‘inin Disney +’ ı denemeyi planlarken, %40 ‘ı ise düşünmüyor. Mevcut Netflix abonelerinin % 22’si bu deneyim konusunda kararsız.

Tahmin edildiği üzere, Disney + ‘in çok daha popüler olduğu kullanıcı kitlesi, küçük çocuklu ailelerden oluşuyor. Bu platformda, Disney’in yapmış olduğu animasyon filmleri, National Geographic‘in kataloğu, geçmiş ve şimdiki Disney Channel programlarının olduğu bir kütüphane de yer alacak.

Netflix için kısa vadede büyük bir sorun görünmüyor. Şirket, izleyici kitlesini korumak için sürekli olarak her yıl milyarlarca dolar yatırım yapıyor . Genel olarak, ankete katılanların % 60‘ı Netflix’i iptal etme planlarının olmadığını ve %18‘inin her ikisine de abone olmayı planladığını görüldü.

Netflix’in yükselişi duracak mı ?

Ancak Disney + gibi rakiplerinin yükselişi, Netflix’i yeterince tedirgin ediyor. Netflix’e, 2019 yılının ilk çeyreğinde 9,6 milyon yeni abone eklendi ve abone sayısını 150 milyon gibi inanılması güç bir sayıya ulaştı.

Netflix ayrıca en popüler NBCUniversal, Warner Media, and Disney gibi tedarikçilerinin bir kısmını rakiplerine kaptırıyor. Üç şirket de kendi hizmetlerini başlatmaya hazır. The Wall Street Journal’a göre Netflix, popüler içeriklerinin devam etmesi için ortak şirketler ile pazarlık yapıyor. Netflix, orijinal içerikler yapmak için milyarlarca dolar harcamaya devam ediyor. Ancak yıllardır lider olan yayın platformunun, birkaç yıl sonra elinde kalan tek içeriğin, kendisi tarafından ürettiği gösteriler ve filmler olabileceği tehlikesi söz konusu. Kim bilir büyüyen pastayı ileride hangi platformlar paylaşacak?