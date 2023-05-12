Disney çarşamba günü, fiyat artışlarının Disney+’taki 4 milyon abone kaybını telafi etmesine yardımcı olduğu için akış kayıplarının daraldığını bildirdi. Wall Street’in tahminleriyle uyumlu gelir ve kar açıklayan şirket, ikinci mali çeyreğinde tema parklarında da önemli büyüme bildirdi.

Disney hisseleri, genişletilmiş ticarette% 5’ten fazla düştü. Hisse senedi, çarşamba günkü kapanış itibariyle bu yıl şu ana kadar %16’dan fazla arttı. Bu, CEO Bob Iger’ın geçen yılın sonlarında şirketin başına geçmesinden bu yana ikinci kazanç raporu. CEO, hedeflenen toplam 7.000 işten çıkarma da dahil olmak üzere geniş bir yeniden yapılanmayı yönetiyor. Disney, üçüncü işten çıkarma dalgasını yazdan önce başlatmayı planlıyor.

İşte analist tahminleriyle karşılaştırıldığında sonuçlar:

Düzeltilmiş hisse başına beklenen EPS: 93 sent açıklanan EPS: 93 sent

Beklenen gelir: 21,78 milyar dolar açıklanan gelir: 21,82 milyar dolar

Beklenen Disney+ toplam abonelikleri: 163,17 milyon açıklanan toplam abonelikler:157,8 milyon oldu

Wall Street, Disney+ aboneliklerinin çeyrek boyunca %1’den daha az artarak 163,17 milyon kullanıcıya ulaşmasını bekliyordu. Ancak hizmet, üyeliklerde %2’lik bir düşüş gördü ve 31 Aralık itibarıyla 161,8 milyon aboneden 157,8 milyona düştü. Bu kayıpların çoğu, Hindistan’ın Disney+ Hotstar üyeliğindeki %8’lik düşüşten geldi.

Şirketin doğrudan tüketiciye yönelik işletme geliri kayıpları beklenenden daha azdı. Ancak Street Account tarafından öngörülen 841 milyon dolarlık zarara kıyasla Disney çeyrekte 659 milyon dolarlık bir zarar açıkladı. Birimin geliri, son fiyat artışlarını yansıtarak %12 artışla 5.51 milyar dolara yükseldi.

Disney, düşük işletme kaybının, kısmen Hulu’daki düşük işletme geliri ile dengelenen çeyrek boyunca Disney+ ve ESPN+’daki iyileşen sonuçlardan kaynaklandığını söyledi. Disney, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Disney+ yayın uygulamasına Hulu içeriği ekleyeceğini ve ayrıca bu yıl içinde reklamsız yayın hizmetinin fiyatını artıracağını duyurdu.

Ek olarak şirket, akış platformlarından daha fazla içeriği kaldırmayı planlıyor ve bunun 1,5 milyar dolar ile 1,8 milyar dolar arasında değer düşüklüğüne yol açacağını tahmin ediyor. Ayrıca ileriye dönük daha küçük bir içerik hacmi sunmayı da planlıyor.

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Yüzde 9’luk düşüş

Şirketin son çeyrekte Disney+’ta abone kayıpları bildirmesinin ardından hisse senetleri yaklaşık %9 düştü. Dönem kârını ve gelirini açıklayan şirket, dört milyon Disney+ abonesi kaybettiğini bildirdi. Bu düşüş, mali ikinci çeyrek için akış birimindeki işletme zararlarının 400 milyon dolar azalmasına yol açan fiyat artışlarıyla dengelendi.

Yine de, StreetAccount’a göre Wall Street bir milyondan fazla Disney+ abonesi kazanmayı bekliyordu ve sürpriz abone kaybı Street’i ürküttü. Şirketin hisseleri perşembe günü hisse başına yaklaşık 92 dolardan işlem görüyordu. Hisse senedi, çarşamba günkü kapanış itibariyle bu yıl şu ana kadar %16’nın üzerinde yükseldi.

Analist Paul Verna, “Disney, akış gelir kayıplarını durdurmayı başarsa da, bunu esas olarak fiyatları yükselterek yaptı. Bu strateji uzun vadede sürdürülebilir değil. Disney, bu yılın sonlarında başka bir fiyat artışı planlıyor ancak yakında daha fazla artış için boşluk kalmayacak.” diye yazdı.

Diğer analistler, raporun ardından hisse senedi fiyat hedefini 3 dolar düşürerek 127 dolara düşürdü ancak firmanın daha iyi performans derecesini korudu. Firma, mali üçüncü çeyrekte toplam aboneliklerin kabaca sabit kaldığını ve mali dördüncü çeyrekte arttığını görüyor.

Analist Tim Nollen, Disney’in “akışa başarılı bir şekilde geçiş yapmak için gerekli varlıklara sahip olduğunu, ancak bunun çok yönlü bir çaba olduğunu” belirterek, daha iyi bir derecelendirmeyi sürdürdü. Nollen notta, “Disney, hem yapısal hem de döngüsel olarak kötüleşen bir lineer TV işinde maliyet tasarrufu ve işletme verimliliği çabalarında ilerleme kaydediyor.” diye yazdı.