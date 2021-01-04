Discovery Plus, Vodafone ile Türkiye’ye geliyor!

Dünyanın en büyük tematik TV kanallarından Discovery Channel, dijital yayın platformu olan Discovery+’ı Avrupa pazarına getiriyor. Bu kapsamda Vodafone ile anlaşma sağlayan Discovery Plus, Avrupa’nın yanı sıra Türkiye’de de kullanıma sunulacak.

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Discovery Plus Avrupa’ya geliyor: Listede Türkiye de var!

İlk olarak Mart 2020’de Hindistan’a özel duyurulan platform, olumlu tepkiler gelmesi üzerine dünya geneline açılma kararı almıştı. Bugünden itibaren ABD’de kullanıma sunulan Discovery Plus’ın pek yakında Avrupa pazarında da kullanılabilir olacağı açıklandı. Bunun için Vodafone ile uzun süreli bir anlaşma imzalayan platform, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkedeki kullanıcılara ulaşacak.

Yapılan işbirliği kapsamında Discovery Plus platformunun Vodafone’un 100 milyondan fazla mobil, geniş bant internet ve TV servisi kullanıcısına ulaşması hedefleniyor. Platformun Avrupa pazarında 2022 sonuna kadar kademeli olarak kullanıma sunulacağı bildirilirken, ülkemiz tarafında ise şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor. ABD’de aylık 5 dolardan başlayan abonelik planına sahip olan servisin Avrupa fiyatlandırması da henüz belli değil.

Discovery Plus, Discovery Communications bünyesinde hazırlanan pek çok içeriği dijital bir servise taşıyor. Kullanıcılar; Discovery, TLC, Quest, Really, Animal Planet ve ID gibi grup kanallarında yayınlanan içeriklere istediği zaman erişim sağlayabiliyor. Ayrıca Discovery+’a özel pek çok özel yapımın da hazırlık aşamasında olduğu belirtiliyor. Son olarak bütün platformlarda bulunan servisin 30 günlük ücretsiz deneme süresi sunduğunu da belirtelim.