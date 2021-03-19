Genel
Disco Elysium: The Final Cut Avustralya’dan ret yedi
Disco Elysium: The Final Cut sürümünün çıkışına yakın yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen güncelleme Avusturalya’dan sınıflandırma konusunda ret yedi.
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Disco Elysium: The Final Cut içeriği yüzünden Avusturalya’dan ret yedi!
Disco Elysium yeni güncelleme ile oyuncularını karşılamaya hazırlanıyor. 2019 yılında piyasaya çıkan oyun farklı tarzı ile oyuncuların beğenisini topladı. Dikkatleri üzerine toplayan oyun birçok dalda da ödül almayı başardı. The Final Cut güncellemesi için geri sayıma geçilirken, Avusturalya‘dan hayranlara kötü bir haber geldi. Avusturalya hükumeti, oyunda bulunan içerikler nedeniyle oyuna sınıflandırma vermeyi reddetti.
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Zararlı madde kullanımı, alkol ve şiddet gibi başlıklar nedeniyle oyunun sınıflandırılması reddedildi. Ayrı bir oyun gibi satılmayacak ve güncelleme şeklinde dağıtılacak yapımın Avusturalya‘ya nasıl gireceği henüz belli olmadı. Her ne kadar oyunun ana merkezinde bu konular yer almasa da, Avusturalya hükumeti kararın arkasında. Neredeyse çıkmaza giren bu durum karşısında ne olacağı ise merak konusu. Hotline Miami 2 oyunu da benzer sebeplerden dolayı Avusturalya dışı kalmıştı. Ancak The Medium benzer bir sürecin ardından izin almayı başarmıştı. Yapımcı firma ZA/UM ise konuyu bir an önce çözmeyi umuyor. Bakalım Disco Elysium: The Final Cut kazasız belasız sınıflandırma izni alacak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Sony, PS5 VR kontrolcüsünü duyurdu
Sony, PlayStation 5 için geliştirdiği yeni nesil VR kontrolcüsünü tanıttı. DualSense teknolojisini destekleyen cihaz; oyunculara çok daha iyi bir sanal gerçeklik deneyimi vadediyor.
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Japon teknoloji devi Sony, PS5 oyun konsolunun yeni nesil VR (Sanal Gerçeklik) kontrolcüsü ile ilgili ilk detayları paylaştı. Yeni VR kontrolcüsü, tasarımıyla da oldukça dikkat çekiyor.
Kontrolcünün ilk baktığımızda en çok dikkat çeken nokta değişen tasarımı ve küre haline gelmiş olması. Daha önce de açıklandığı gibi kontrolcü sadece tasarım olarak değil, özellikleri bakımından da değişmiş durumda.
Sony, PlayStation 5 kullanıcılarının gelişmiş VR deneyimleri yaşayabilmesi için geliştirdiği yeni kontrolörlerinde; uyarlanabilir tetikler, dokunsal geri bildirim, parmak dokunuşu algılama ve daha pek çok gelişmiş detay sunuyor.
PlayStation 5’te yaşanacak sanal gerçeklik deneyiminin en kritik ögelerinden bir tanesi olacak olan kontrolcü, oyuncuların eline rahatlıkla oturacak. Ayrıca cihaz kullanırken de yormayacak bir tasarıma sahip.
Sony tarafından yapılan açıklamalara göre VR kontrolcünün tuşları, oyun koşullarına göre uyarlanabilir olacak. Buna göre oyuncular, kontrolcünün farklı koşullarda farklı sertliğe sahip olduğunu parmaklarıyla hissedebilecekler. Şirkete göre bu algılama, oyuncuların daha doğal hareketler yapabilmelerini sağlayacak.
Son olarak söz konusu PS5 VR kontrolcüsünün ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak yeni nesil VR cihazın 2022’den önce çıkması beklenmiyor.
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Genel
Twitter, Türkiye’de temsilcilik için adım atabilir
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, Türkiye temsilcisi atamak için adım attığı iddia ediliyor. Bu habere şu ana kadar yasal düzenleme gereği adım atmayan tek platform olarak Pinterest kaldı.
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Sosyal medya düzenlemesi çerçevesinde Twitter, geç de olsa Türkiye temsilcisi atamayı kabul ettiği iddia ediliyor. Basına yansıyan bu bilgiye göre, sosyal medya platformu, erişim yavaşlatma uygulamasına kısa süre kala Türkiye’nin şartlarını kabul edeceğini bildirdi.
1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası; Türkiye’de faaliyet gösteren ve günlük ziyaretçi sayısı 1 milyondan fazla olan platformlara temsilci atama zorunluluğu gelmişti.
Bu süreçte Türkiye’de ilk temsilci atama kararını, Rus VK platformu vermişti. Ayrıca Facebook, Instagram ve YouTube gibi platformlar temsilci atamayı kabul etmişti. Ancak Twitter herhangi bir adım atmamıştı.
Daha önce para cezası alan ve halihazırda reklam faaliyetlerini durdurma cezası almış olan Twitter; bant daraltma cezasının konuşulduğu şu günlerde bir Türkiye temsilcisi atamayı nihayet kabul ettiği ifade ediliyor.
Bugün ise Sabah Gazetesi’nden Barış Şimşek’in haberine göre; Twitter, yeni bir ceza ile karşılaşmamak için Türkiye’de temsilci atamayı kabul etmiş. Şimdilik bir iddiadan ibaret olan bu haberin gerçeklik payı oldukça yüksek . Çünkü eğer Twitter temsilci atamazsa hem para cezasına çarptırılacak hem de daha sonrasında ağ trafiği yavaşlatılacaktı.
Son olarak platformun Türkiye’deki avukatı olan Gönenç Gürkaynak da son durum ile ilgili olarak Twitter üzerinden paylaşım yaptı. Gönenç Gürkaynak; “Sayın basın mensupları: Twitter’ın Türkiye’de temsilci atayıp atamadığı konusu müvekkile ait bir konu. Serbest avukat olarak herhangi bir müvekkilimin konusu üzerinde hiçbir zaman basına açıklama yapmadım, yapmıyorum. Çok sayıda telefon aldığım için, topluca affınıza sığınıyorum” dedi.
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Genel
Twitter, uygulamada YouTube videosu oynatmayı test ediyor
Twitter, kullanıcıların Tweetleri okurken önlerine çıkan YouTube videolarını doğrudan izleyebilmelerine izin vermeyi test ediyor. Test ettiği bu özellik, Twitter’dan ayrılmadan video izlemenize izin verecek.
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Twitter, yeni özelliğiyle birçok kolaylık sağlayabilir!
Twitter, YouTube videolarını doğrudan zaman çizelgenizde izlemenize izin vermenin bir yolunu test ediyor. Normal zamanlarda Twitter, ana sayfasında dolaşırken, bir YouTube bağlantısına girdiğinizde sizi YouTube uygulamasına gönderiyordu. Kullanıcılar herhangi bir bağlantı gördüklerinde, ana sayfadan ayrılmak istemiyor. Bugün iOS‘ta test edilen yeni özellik, sizi Twitter’dan başka bir uygulamaya yönlendirmeyecek. Aynı zamanda bu özellik, siz ana sayfada dolaşırken videonun alt tarafta hala oynatılıyor olmasına da izin verecek.
Twitter, uygulamasında küçük bir kesit paylaştı. Bu kesiti paylaştıktan sonra, yaptığı açıklamada bu testin, Kanada , Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Suudi Arabistan’daki çok küçük bir kullanıcı grubuna sunacağını söyledi. Bu kullanıcı grubu ön görülen özelliği test edecek. Bir Twitter sözcüsü “iOS’taki mevcut test dört haftalık bir deneme olacak, Aynı zamanda sonuçlara göz atıp değerlendireceğiz.” dedi.
Geçtiğimiz hafta iOS ve Android için iki farklı test duyurulmuştu. Bu iki test, sosyal ağda medyayı paylaşmayı ve görüntülemeyi iyileştirmeyi amaçlayan testlerdi. Yapılan yeni test de bu iki test ile birlikte geliyor. Bu test, kullanıcıya “ne görürsen onu alırsın” ön izlemesi ekliyor. Bu da tweet taslağı hazırlarken olduğu gibi, zaman çizelgenizde görünmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda şirket, 4K görüntüleri mobil cihazlara yükleme ve görüntüleme yollarını da test ediyor.
Twitter ayrıca yakında, sosyal ağ uygulaması Clubhouse‘a benzeyen yeni bir “Spaces” sohbet odası özelliğini de başlatacak. Twitter, Spaces ile kullanıcılara, kullanıcıların oluşturabileceği veya katılabileceği genel sohbet odaları sunmayı planlıyor. Toplantı alanını oluşturan kullanıcı, katılımcılarla konuşmak için ayrıcalıklara sahip olacak. Aynı zamanda, dokuz kişiye kadar kullanıcıyı, oluşturulan odalara alma özelliğine de sahip. Twitter, Nisan ayında herkes için Spaces’i kullanıma sunmayı planlıyor.
Test edilen bu özellik, birçok kullanıcı için oldukça önemli. Kullanıcılar bağlantılar yüzünden ekran değiştirmeyi sevmiyordu. Bu özellik hayata geçerse Twitter’da geçirilen saat ortalaması artacak gibi duruyor.
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Disco Elysium: The Final Cut Avustralya’dan ret yedi
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