Disco Elysium: The Final Cut Avustralya’dan ret yedi

Sony, PlayStation 5 için geliştirdiği yeni nesil VR kontrolcüsünü tanıttı. DualSense teknolojisini destekleyen cihaz; oyunculara çok daha iyi bir sanal gerçeklik deneyimi vadediyor.

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Japon teknoloji devi Sony, PS5 oyun konsolunun yeni nesil VR (Sanal Gerçeklik) kontrolcüsü ile ilgili ilk detayları paylaştı. Yeni VR kontrolcüsü, tasarımıyla da oldukça dikkat çekiyor.

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Kontrolcünün ilk baktığımızda en çok dikkat çeken nokta değişen tasarımı ve küre haline gelmiş olması. Daha önce de açıklandığı gibi kontrolcü sadece tasarım olarak değil, özellikleri bakımından da değişmiş durumda.

Sony, PlayStation 5 kullanıcılarının gelişmiş VR deneyimleri yaşayabilmesi için geliştirdiği yeni kontrolörlerinde; uyarlanabilir tetikler, dokunsal geri bildirim, parmak dokunuşu algılama ve daha pek çok gelişmiş detay sunuyor.

PlayStation 5’te yaşanacak sanal gerçeklik deneyiminin en kritik ögelerinden bir tanesi olacak olan kontrolcü, oyuncuların eline rahatlıkla oturacak. Ayrıca cihaz kullanırken de yormayacak bir tasarıma sahip.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre VR kontrolcünün tuşları, oyun koşullarına göre uyarlanabilir olacak. Buna göre oyuncular, kontrolcünün farklı koşullarda farklı sertliğe sahip olduğunu parmaklarıyla hissedebilecekler. Şirkete göre bu algılama, oyuncuların daha doğal hareketler yapabilmelerini sağlayacak.

Son olarak söz konusu PS5 VR kontrolcüsünün ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak yeni nesil VR cihazın 2022’den önce çıkması beklenmiyor.

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