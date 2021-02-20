Diş temizliğindeki yeni yardımcınız: Oclean Xpro

Razer’ın en yeni ve en iyi kablosuz oyuncu kulaklıklarından biri olan Razer BlackShark V2 Pro modeline bakıyoruz. Ürün, kablolu deneyimini kablosuza taşıyabilen ender üst seviye kulaklıklardan biri konumunda.

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Esporcular için tam profesyonel kulaklık: Razer BlackShark V2 Pro

Dünyanın en popüler oyuncu markalarından biri konumunda olan Razer, Opus gibi tamamen müzik odaklı ses deneyimi de sunmayı başardı. Ancak, bu incelememizdeki konuğumuz ise BlackShark V2 Pro. Markanın hali hazırda, Tresher, Nari gibi serileri varken tam espor odağı ile gelen BlackShark ailesinde ise üç model var. BlackShark V2 X, BlackShark V2 ve bu incelememize konu olan BlackShark V2 Pro.

Tasarımsal olarak gerçekten Razer’dan beklenmeyecek kadar sade tasarım ile geliyor. Evet, Razer’dan büyük, gösterişli bir tasarım bekleriz. Ancak BlackShark V2 ailesinde ve Opus’ta bu durumu sadeliğin getirdiği bir şıklık var.

Kulaklıkta yer alan pedler çok rahat. Akıllı köpük içeren bu pedler hem takarken kulağınızın ve kafanızın şeklini alabiliyor, hem de rahat, havalanan yapısı ile ne ağrı ne de terletme derdi var. 65 mm x 40 mm boyutlarında olan bu kulak kısmı, benim kulağımı rahatlıkla sarıyor. 320 gram ağırlığı ise hissedilmiyor bile.

50 mm özel sürücüler

Performans kısmına geldiğimizde ise Razer TriForce Titanium 50 mm sürücüleri kullanan ve daha iyi rezonans sağlayan bir tasarım ile geliyor. Yanı klasik bir 50 mm sürücü değil, geliştirilmiş bir yapı var. Daha net midler, daha parlak tizler ve derin ve hissedilir bir bass deneyimi sunabiliyor. THX desteği de cabası.Pro yapan özelliği ise Hyperspeed destekli kablosuz da kullanılabiliyor olması. Buna değinmeden önce hem kablolu hem kablosuz kullanılabilir olması cihazın en sevdiğim yönü oldu. Her ne kadar Hyperspeed ile gecikmesiz bir kablosuz deneyim sunduğu bariz olsa da kablolu kullanma seçeceği bence BT kulaklıklarda olmalı idi ki bunda da sağlamışlar.

9.9 mm değerindeki çıkarılabilir mikrofonu ise Razer HyperClear olarak geçiyor. Ve bu gerçekten sesinizi karşıya sorunsuz ve temiz bir şekilde aktarabiliyor. Ben mikrofon için genellikle Razer Sieren X tercih ediyorum. Ama benzer sonuçları verebilecek kadar geliştirilmiş olması sevindirici. Aynı zamanda Synapse üzerinden ses yükseltme, netleştirme ya da gürültü engelleme gibi işlemleri de yapabilirsiniz. Mikrofon için özel ekolayzer ayarı olması da güzel. Böyece kendi ses tarzınıza göre en iyi ve en doğru ayarı yapabilmenizi sağlıyor.

Ne ararsan var!

Oyun modu ile oyunlara göre en doğru çevresel sesi alabilme desteği var. Ayrıca ekolayzer ile yine istediğiniz düzenlemeyi yapabilme özelliği sunuyor. Bass severler için Bass boost özelliği gibi detayları ile gerçekten esporcu olun olmayın seveceksiniz. Kaliteli bir oyun/müzik karışımı kulaklık arayanlar için ideal yapıda. Toplamda ise TR piyasasının en iyilerinden biri olmuş. Çünkü müzik odaklı kulaklıklar oyunlarda bir adım geri kalırken, oyun odaklılar da güzel müzik deneyimi veremezler. Razer BlackShark V2 Pro ise bu iki deneyimi de tatmin edici seviyede verebiliyor. Taşıma çantası da hafif ve kullanışlı.

Genel olarak baktığımızda rakibi olan Logitech G Pro X’i de kullanmış biri olarak BlackShark V2 Pro’yu daha çok beğendim. Daha rahat, kullanışlı ve en önemlisi de keyifli. Fiyat konusunda tuzlu olsa da alan kişiler fazlasıyla memnun kalacaklardır.