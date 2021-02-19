Son birkaç hafta içinde manşetlerde yer alan popüler sesli sohbet/podcast/konferans uygulaması olan Clubhouse uygulamasını muhtemelen şimdiye kadar duymuşsunuzdur. Hala bu uygulamanın gerçekten ne yaptığını ve platforma nasıl katılabileceğinizi merak ediyorsanız, yazımıza bakın ve bekleme listesine girin (veya bir arkadaşınızdan sizi davet etmesini isteyin). Ancak çabuk olun, çünkü uygulama şu anda gerçekten uçuşa geçmiş durumda.

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Clubhouse popülaritesi devam ediyor

Bi araştırma firması olan App Annie, uygulamayla ilgili elde ettiği verileri paylaştı. Alınan verilere göre Clubhouse’un kullanıcı tabanı Aralık 2020’den bu yana dört kattan fazla büyüdü. Clubhouse Nisan 2020’de yeniden açıldı ve Mayıs 2020’ye kadar sadece 1.500 kullanıcısı vardı. Elon Musk gibi büyük isimlerin platforma katılması uygulamaya olan dikkati bir anda artırdı. Bununla beraber kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı ve platformun popülaritesi tavan yaptı.

App Annie’den alınan veriler, Clubhouse’un App Store’da 8 milyondan fazla indirildiğini gösteriyor. Analistler bu eğilimin olumlu yönde artmaya devam edeceğini tahmin ediyor. Grafiğe baktığımızda, Ocak ortasından itibaren gerçekten dik bir eğri görebiliriz. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg de geçtiğimiz günlerde Clubhouse’a dahil oldu. Zuckerberg sadece platforma katılmakla kalmayıp aynı zamanda Facebook markası altında benzer bir uygulamanın geliştirilmesini de istediğinden, uygulama teknoloji dünyasında büyük dalgalanmalar yarattı.