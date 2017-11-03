Dinozorların Neslini Tüketen Metal Kanseri Tedavi Edebiliyor!

Bilim insanları, dinozorların neslini tüketen asteroidde bol miktarda bulunan iridyumu kullanarak kanserli hücreleri yok etmenin bir yolunu buldu. Detaylar haberimizde.

İnsan ırkı onlarca yıldır kanseri tedavi etmenin yolunu bulmaya çalışıyor ve yapılan çalışmalar sırasında kanser tedavisinde birçok ilginç maddenin kullanılabildiği keşfedildi. Bugün Çin Üniversitesi ve Warwick Üniversitesi tarafından yayımlanan ortak bir çalışmayla kanser tedavisinde kullanılabilecek ilginç maddelere bir yenisi daha eklenmiş oldu: İridyum.

İridyum, Dünya’nın en yoğun ikinci metali olmasının yanı sıra dinozorların neslini tüketen asteroidde bulunmasıyla tanınıyor. Bilim insanları ilk olarak kötü ünlü bu metali bazı organik maddelerle karıştırarak bir bileşim oluşturmuş. Ardından, kanserli hücreleri hedeflemiş ve bileşiği kullanarak hücreler içerisindeki oksijeni (O2) zehirli olan singlet oksijene dönüştürmüşler. Zehirli olmasına rağmen kanserli hücreyi öldürmek dışında hiçbir etkisi bulunmayan singlet oksijen, normal oksijenden daha fazla enerji içeren ancak organik bileşiklerle iyi anlaşamayan bir oksijen formu.

Bu tedavi türünün yalnızca kanserli hücreleri zehirlediğini, sağlıklı olanlarda ise hiçbir etkiye sahip olmadığını belirtmekte fayda var. Bilim insanları bu konudaki çalışmalarına devam ediyor ancak bir sorun var: Dünya üzerinde sınırlı sayıda iridyum bulunuyor. Meteorlar ve asteroidlerde bol miktarda bulunmasına rağmen Dünya’da doğal yollardan oluşmayan bu metal, yapılan araştırmalara göre ilk defa bundan 66 milyon yıl önce, yani dinozorları yok eden asteroidle gezegenimize geldi.