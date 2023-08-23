Teknoloji dünyasında önemli bir gelişme olarak, yarı iletken devleri MediaTek ve Qualcomm, Meta ile işbirliği yapacaklarını duyurdular. Her iki şirket de yakın zamanda, Meta’nın Llama 2 büyük dil modelini (LLM) içeren mobil cihazlara entegre etme planlarını açıkladılar. MediaTek burada daha erken davranarak Dimensity 9300 ile üretken yapay zeka desteğini yerel olarak akıllı telefonlara getirebilir!

MediaTek ve Qualcomm, Yeni Nesil Mobil İşlemcilerde Yapay Zekaya Odaklanıyor!

MediaTek’in yeni nesil amiral gemisi yonga seti olan Dimensity 9300’ün yıl sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu yonga seti, Llama 2 modelinin optimize edilmiş bir halini ve üretken yapay zeka uygulamalarının performansını artıracak gelişmiş donanımı tek bir yerde toplayacak. Benzer şekilde, Qualcomm da geçtiğimiz ay benzer stratejilerini açıklamış ve mobil cihazlarda üretken yapay zekaya vurgu yapmıştı.

Bu yeniliklerin en önemli faydalarından biri de kullanıcı gizliliğinin artırılması. Yerel olarak çalışan üretken yapay zeka donanımları, kullanıcı verilerinin buluta gönderilmesine gerek olmadığını gösteriyor. Bu da daha yüksek veri güvenliği ve kişisel bilgiler üzerinde daha fazla kontrol anlamına geliyor.

Dimensity 9300, göz kamaştıran yüksek performansı ve düşük güç tüketimi ile dikkat çekiyor. Weibo sızıntıalrıyla tanıdığımız Digital Chat Station’ın son raporlarına göre, bu dehşet yonga seti, Immortalis G720 GPU ile birlikte 4 adet Cortex-X4 ve 4 adet Cortex-A720 çekirdeğe sahip olacak. Bu 8 büyük çekirdekli tasarım, daha büyük çekirdeklerin kullanımıyla performansta artış ve enerji verimliliğinde iyileşme sağlamayı amaçlıyor.

Hatırlatmak gerekirse, önceki sürümlerde Cortex-A510 gibi güç verimliliği öne çıkan işlemcilerin yanında bir adet Cortex-X serisi güçlü çekirdekler ve dört adet Cortex A-7x serisi gibi ana hedefi performans olan ama güç verimliliğini de unutmayan çekirdekler kullanılmıştı. Bu nesilde MediaTek cephesi Cortex-A5x çekirdeklerinden tamamen vazgeçerek Cortex-X serisi ve Cortex-A7x serisi işlemcileri kullanabilir. Bu nedenle 8 adet büyük çekirdek kullanıldığını söylüyoruz.

Bu güçül işlemci tasarımı ve üretken yapay zeka desteği, mobil cihazlarda güçlü ve verimli bir yapay zeka deneyimi sunma konusundaki kararlılığı gösteriyor.

Bu gelişmeler, gizlilik odaklı ve güçlü yapay zeka yeteneklerine sahip akıllı telefonlara doğru önemli bir adımı da temsil ediyor. Hem MediaTek hem de Qualcomm’un bu alanda ilerlemesi, kullanıcıların daha güvenli ve duyarlı bir mobil teknoloji deneyimi yaşamasını sağlayacak.

Veri güvenliği endişelerinin arttığı bir dönemde, bu tür işbirlikleri olumlu bir adım olarak kabul ediliyor. Meta ile yapılan bu işbirliğinin, mobil sektörde yeni standartlar belirlemesi ve gelecekte daha fazla inovasyonun teşvik edilmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Dimensity 9300 Çok Yakında! A17 Bionic’e Kafa Atacak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ekim ayında tanıtılması beklenen Dimensity 9300 sizce neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!