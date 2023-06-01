MediaTek, Qualcomm’a rakip olarak ve hatta zaman zaman onu geçerek mobil yonga seti yarışında vites artırdı. Tayvanlı şirket son yıllarda Dimensity 9200 ve en son 9200+ gibi birkaç güçlü yonga setini piyasaya sürdü. Şirket, bu yılın sonlarına doğru yeni Dimensity 9300 çipini tanıtmaya hazırlanıyor. Raporlara göre, bu çip ARM’ın bugüne kadarki en güçlü CPU çekirdeği olan dört Cortex-X4 çekirdeği içerecek. Bu konfigürasyonla beraber Dimensity 9300, Snapdragon 8 Gen 3 ve Apple A17’nin pabucunu dama atacak gibi görünüyor!

Dimensity 9300 Amiral Gemilerine Seviye Atlatacak!

Ünlü sızıntı kaynakları Digital Chat Station ve Ice Universe, Weibo’da MediaTek’in Dimensity 9300 yonga setinin dört Cortex-X4 ve dört Cortex A720 çekirdeği ile geleceğini iddia etti. Cortex-A520’den bahsedilmedi, bu da çipin yalnızca güçlü çekirdekler kullanacağı anlamına geliyor.

Hatırlatmak gerekirse, ARM bu haftanın başlarında Cortex-X4’ü şimdiye kadarki en hızlı CPU’su olarak tanıttı. Cortex-X4, aynı güç tüketiminde Cortex-X3’ten %15 daha yüksek performans sunacak şekilde tasarlanmış.

Her iki sızıntı kaynağı da Dimensity 9300’ün bir önceki modele göre %50 daha fazla güç verimliliğine sahip olduğunu öne sürerken Digital Chat Station bu yonga setinin performansının Apple A17 Bionic’i geride bıraktığını iddia ediyor.

Çip, 4 nm üretim sürecinde yeni nesil bir çözüm olan N4P süreci üzerine inşa edilecek ve N5 ve N4 süreçlerine göre performans artışı ve güç verimliliği iyileştirmeleri sunacak. MediaTek’in bu yonga setinin Immortalis-G720 GPU’ya sahip olduğu da iddialar arasında.

Bu iddialar oldukça cesur ve eğer doğruysa, Dimensity 9300 yarı iletken endüstrisindeki bir sonraki büyük olay olabilir. Dimensity 9300’ün Qualcomm’un 1+5+3 ya da 2+4+2 konfigürasyonunda piyasaya sürülecek olan Snapdragon 8 Gen 3’ünü yenmesi muhtemel.

Yine de herhangi bir sonuca varmadan önce MediaTek’in bu işlemciyi tanıtmasını sabırla beklemek akıllıca olacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce amiral gemisi mobil işlemciler yarışında MediaTek sonunda Apple ve Qualcomm’un pabucunu dama atabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!