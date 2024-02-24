MediaTek cephesi, yapay zeka alanında önemli bir adım atarak Dimensity 9300 ve Dimensity 8300 çiplerine Google Gemini Nano yapay zeka desteği eklediğini duyurdu. Google’ın cihaz içi yapay zeka modeli Gemini Nano, MediaTek’in yeni çipleriyle daha fazla cihaza ulaşabilir.

Gemini Nano Nedir?

Gemini Nano, Google’ın cihaz üzerinde Üretken Yapay Zeka (PML) sunmak için tasarladığı Büyük Dil Modeli (LLM) olarak biliniyor. Google Gemini Nano, cihazın kendi işlemcisini kullanarak doğal dil işleme, metin üretimi, çeviri, ses tanıma, görüntü işleme gibi çeşitli yapay zeka görevlerini yerine getirebiliyor. Bu sayede, cihaz internet bağlantısına ihtiyaç duymadan, verimli ve gizli bir şekilde yapay zeka uygulamalarını çalıştırabiliyor.

Google, Gemini Nano’yu geçen yıl piyasaya sürdü, ancak yalnızca belirli cihazlar tarafından destekleniyordu. Bu cihazlar arasında Google Pixel 6, Samsung Galaxy S22, OnePlus 10 gibi amiral gemisi modeller bulunuyordu. Ancak MediaTek, Gemini Nano için optimize edilen ilk çip üreticisi oldu.

MediaTek Dimensity 9300 ve Dimensity 8300 Gemini Nano Desteğine Kavuştu

MediaTek, bu hafta yaptığı bir basın açıklamasında, şu anda amiral gemisi çipi olan Dimensity 9300 işlemcisinin yanı sıra bir alt model olan Dimensity 8300’ün de Gemini Nano desteği için optimize edildiğini açıkladı. MediaTek, bu çiplerin Gemini Nano’yu etkili ve verimli bir şekilde çalıştırabilmesi için Google ile işbirliği yaptığını belirtti. MediaTek, Gemini Nano’yu MediaTek APU’ya taşıyarak performansı artırdığını da söyledi.

MediaTek’in bu hamlesi, Gemini Nano’nun daha fazla cihaza yayılmasını sağlayabilir. MediaTek, geliştiriciler ve üreticiler için Gemini Nano uygulamalarını dağıtmaya yardımcı olacak bir APK’nın yakında kullanıma sunulacağını da ekledi. Bu, Gemini Nano’nun MediaTek çipli telefonlarda kolayca kullanılabilmesi anlamına geliyor.

MediaTek, önümüzdeki hafta MWC 2024’te Llama 2 LLM kullanarak cihaz üzerinde üretken yapay zekayı göstereceğini de duyurdu. Bu da Dimensity 9300 ve 8300 tarafından desteklenecektir. Dimensity 9300 zaten halihazırda oldukça güçlüydü, bu hamleyle beraber liderlik pozisyonu tabiri caizse perçinlenmiş oldu.

Gemini Nano’nun Avantajları

Gemini Nano, cihaz içi yapay zeka modeli olarak birçok avantaj sunuyor. Bunlardan bazıları şunlar:

Verimlilik : Gemini Nano, cihazın kendi işlemcisini kullanarak yapay zeka görevlerini yerine getirdiği için, internet bağlantısına veya bulut sunucularına ihtiyaç duymuyor. Bu, cihazın pil ömrünü uzatıyor ve veri kullanımını azaltıyor.

: Gemini Nano, cihazın kendi işlemcisini kullanarak yapay zeka görevlerini yerine getirdiği için, internet bağlantısına veya bulut sunucularına ihtiyaç duymuyor. Bu, cihazın pil ömrünü uzatıyor ve veri kullanımını azaltıyor. Gizlilik : Gemini Nano, cihazın kendi verilerini kullanarak yapay zeka görevlerini yerine getirdiği için, kullanıcı verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılmasını önlemiş oluyor. Bu, kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini artırıyor.

: Gemini Nano, cihazın kendi verilerini kullanarak yapay zeka görevlerini yerine getirdiği için, kullanıcı verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılmasını önlemiş oluyor. Bu, kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini artırıyor. Esneklik: Gemini Nano, çeşitli yapay zeka görevlerini destekleyebiliyor. Bu, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına göre yapay zeka uygulamalarını seçebilmesi veya özelleştirebilmesi anlamına geliyor.

Gemini Nano İşlemcilere Nasıl Entegre Edilecek?

MediaTek, Google’ın cihaz içi yapay zeka modeli Gemini Nano’yu destekleyen ilk çip üreticisi oldu. Bu, Gemini Nano’nun daha fazla cihaza ulaşmasını ve kullanıcıların cihaz üzerinde üretken yapay zeka deneyimini yaşamasını sağlayabilir.

MediaTek, Gemini Nano’yu MediaTek APU’ya taşıyarak performansı artırdığını ve geliştiriciler ve üreticiler için bir APK sunacağını da duyurdu. Yani bu destek Dimensity 9300 ve Dimensity 8300 işlemcilere APK yoluyla entegre edilecek. MediaTek, önümüzdeki hafta MWC 2024’te Meta Llama 2 LLM kullanarak cihaz üzerinde üretken yapay zekayı göstereceğini de söyledi.

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