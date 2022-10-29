Samsung’un 2022 sonunda mobil işlemci rekabetinin dışında kalmasıyla, MediaTek Dimensity 9000 ve Dimensity 9000 Plus ile amiral gemisi akıllı telefon işlemci pazarına girmek için önemli çabalar sarf etti. Tayvanlı yonga üreticisi rekabeti canlı tuttuğu için tüm övgüleri hak ediyor ve Dimensity 9200 önümüzdeki ay piyasaya çıktığında ortalığı epey karıştıracak.

Bazı büyük teknoloji şirketlerinin mali raporlarını analiz eden Sravan Kundojjala’ya göre, MediaTek’in yeni mobil platformunu Kasım ayında resmileştirmesi bekleniyor, ancak kesin bir tarih henüz belirlenmedi. Duyurunun Snapdragon 8 Gen 2’nin tanıtılacağı hafta, ayın 15’inde yapılması bekleniyor.

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Her iki yonga da TSMC tarafından sadece 4nm litografi ile üretilecek, bu nedenle her iki işlemcinin de benzer performans ve güç verimliliğine sahip olması bekleniyor. Birkaç gün önce AnTuTu’da sızdırılan testler, modelin selefinden yüzde 26 daha güçlü olacağını gösterdi.

Qualcomm’un yeni ürünü ile ilgili son sızıntılar, gelecek çipin kullanıcılar için NPU, ISP ve GPU işlemede büyük sıçramalar getireceğine işaret ediyor. Geçmiş nesilde olduğu gibi, Qualcomm’un güç tüketimi ve ısınmaya özel önem vermesi muhtemeldir, çünkü bu, örneğin Samsung’un Exynos yongalarındaki ana engellerden biriydi.

Kaynak: Wccftech