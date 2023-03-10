iQOO Z7 için 21 Mart lansman tarihine yaklaşırken, serideki yeni bir model Google Play Console listesinde ortaya çıktı. Bu durum, şirketin bir sonraki amiral gemisi serisini aktif olarak geliştirdiğini ve sızdırılan modelin muhtemelen tüm serinin temelini oluşturacağını gösteriyor.

İçindekiler Dimensity 700 işlemcili iQOO Z7i

Dimensity 700 işlemcili iQOO Z7i

Yaklaşmakta olan iQOO’nun vivo PD2230 model numarasına sahip Z7i’si kısa süre önce Google Play Console sertifikasında listelendi. Bu listeleme, cihazın ön taraftaki görüntülerine ve temel özelliklerine bir bakış sağlıyor.

iQOO Z7i’ye güç veren, MediaTek’in 7nm üretim sürecinde çalışan giriş seviyesi bir çip üzerinde sistem olan Dimensity 700 yonga seti ile beraber gelecek. Bu yonga seti 2x Cortex-A76 Performans Çekirdeği (2.2GHz saat hızında) ve 6x Cortex-A55 Enerji Verimli Çekirdeğe (2.0GHz saat hızında) sahip.

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Ekran açısından akıllı telefon, HD + çözünürlüğü (720x1600p) ve 320 DPI’yi (İnç Başına Yoğunluk) destekleyen V şeklinde bir çentik ekrana sahip olacak. Ayrıca 8GB RAM ile donatılmış olarak geliyor ve en son Android 13 işletim sistemi ile beraber gelecek.

Teknik özelliklere bakıldığında, iQOO Z7i’nin giriş seviyesi bir model olduğu ve iQOO Z7 serisinde temel varyant olarak piyasaya sürülebileceği görülüyor. Bu seride toplam üç model olması bekleniyor: iQOO Z7i, iQOO Z7 (standart) ve iQOO Z7 Pro.

Şu anda iQOO Z7i’nin piyasaya sürülmesiyle ilgili resmi bir haber yok, ancak önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi bekleniyor. iQOO Z7 5G’nin 21 Mart’ta Hindistan’da piyasaya sürülmesi planlanıyor.