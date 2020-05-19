Akıllı Telefonlar
Dimensity 1000+ işlemcili iQOO Z1 tanıtıldı!
iQOO Z1 tanıtıldı. MediaTek Dimensity 1000+ işlemcili ilk telefon olarak karşımıza çıkan cihazın teknik özellikleri de belli oldu.
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iQOO Z1 teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu!
Vivo‘nun alt firması iQOO yeni amiral gemisi telefonu Z1‘i tanıttı. MediaTek Dimensity 1000+ işlemcisi ile piyasaya çıkan ilk telefon olan iQOO Z1, bugün yapılan lansman ile (19 Mayıs 2020) tanıtıldı. Teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli olan cihaz yakında satışa çıkarılacak. iQOO Z1 aslında tam anlamıyla yepyeni bir telefon veya seri değil. Cihaz karşımıza iQOO Neo3 5G‘nin Dimensity 1000+ işlemcili versiyonu olarak çıkıyor. 6.57 inç 20:9 LCD ekran ile gelen cihaz,delikli ekran tasarımı ile bizleri karşılamakta. Ekran tam olarak 144 Hz yenileme hızı bulunuyor. Cihazda bir adet 16 MP değerinde ön kamera bulunmakta.
iQOO Z1, 6/8GB RAM, 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip. Arka tarafta üç adet kameranın bizleri bizleri karşıladığı cihazda kameralar sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 2 MP makro şeklinde belirlenmiş. Multi Turbo 3.5 özelliğini de tanıtan firma, bu özellik açık iken 10 ile 12 derecelik sıcaklık düşüşü elde etmenizi sağlamayı amaçlıyor. 4500 mAh batarya kapasitesi ile bizleri karşılayan cihaz, 44W hızlı şarj desteği de sunmakta. 6 GB RAM değerine sahip olan versiyon 310 dolardan satışa sunulurken, 8 GB‘lık versiyonun fiyatı 395 dolar olarak belirlenmiş. Galaksi gümüşü ve uzay mavisi şeklinde iki renk seçeneği ile kullanıcılara sunulan cihazın, haziran ayı ile birlikte dünya genelinde satışa çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 1 II, 22 Mayıs’ta Japonya’da tanıtılacak
Son günlerde hakkında daha fazla haber duymaya başladığımız ve Sony cephesinin merakla beklenen modellerinden olan Xperia 1 II, 22 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak lansman ile Japonya’da tanıtılacak. Sony Xperia 1 II’nin satış fiyatı ise, 133.600 Japon Yeni, yani 1243 Dolar civarlarında olacak.
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Sony Xperia 1 II ile ilgili neler biliyoruz
22 Mayıs 2020 tarihinde tanıtılacak olan Sony Xperia 1 II modeli, ilk olarak Japon müşterilerin beğenisine sunulacak. Global pazarda, akıllı telefon sektöründe zor günler yaşayan Sony, dünya çapındaki müşteriler için ise ayrı bir lansman gerçekleştirmeyi planlıyor. Xperia 1 II’nin global lansmanı için Sony tarafından henüz resmi bir tarih açıklanmamış olsa da; bizim tahminimize göre Mayıs ayı bitmeden bu lansman da gerçekleşecektir ve cihazı satın almak isteyen müşteriler için ön siparişler başlayacaktır.
Sony’nin şubat ayında duyurduğu Xperia 1 II modeli, 6.5 inçlik, 4K OLED bir ekran paneline sahip. Arka tarafta ise, her biri 12 MP olmak üzere ana kamera, geniş açı kamera ve telefoto kamera olmak üzere, üçlü kamera modülü bulunuyor. Ayrıca bu kamera modülüne dahil edilmiş olan LED flaş da cihazın arka tarafında yerini almış durumda. 4000 mAh batarya ile desteklenen Xperia 1 II, Sony’nin amiral gemisi modellerinden biri olarak yerini alacak. Fakat bize kalırsa Sony, yine fiyat dengesini yakalamaktan uzak kalmış. Üzülerek tahminlerimizi belirtelim ki; Sony, bu cihaz ile de, piyasada yaşadığı kötü gidişata “dur” diyemeyecek gibi görünüyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Huawei Y8p, 6.3″ ekran ve 48 MP kamera ile resmi olarak listelendi!
Çin’li teknoloji devi Huawei’nin orta seviye akıllı telefon kategorisinde tanıtması beklenen Huawei Y8p, şirketin global internet sitesinde sessizce listelendi.
Tüm özellikleri ile listelenen modelin kullanıcıya bakan yüzünde, 6.3 inç boyutunda 1080p çözünürlüğe sahip OLED bir ekran yer alıyor. %90.17 ekran/kasa oranına sahip olan modelin ekranına bu segmentte pek yaygın olmayan bir parmak izi okuyucu da entegre edilmiş. Ekran üzerinde bulunan damla şeklinde ki çentik 16 MP çözünürlüklü bir özçekim kamerasına da ev sahipliği yapıyor.
Huawei Y8p modelinin arka yüzünde üçlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Ana kamera olarak 48 MP çözünürlüklü lense yer veren modelde “Süper Gece Modu” ve 6 saniyeye kadar pozlama uzunluğu sunuluyor. Ayrıca 8 MP çözünürlüklü 120° geniş açılı lens ve 2MP çözünürlüklü derinlik sensörü de cihazda yerini almış.
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HiSilicon Kirin 710F yonga setinden güç alan Huawei Y8p, RAM tarafında 4 ve 6 GB seçenekleri ile sunuluyor. Depolama tarafında yalnızca 128 GB kapasite ile gelen modelde Nano hafıza kartı desteği ile depolamayı 256 GB’a kadar arttırmak mümkün. Y8p, kutusundan Android 10 üzerinde çalışan EMUI 10.1 ile çıkıyor. Cihazın 4.000 mAh kapasiteye sahip olan bataryası günümüzde düşük diyebileceğimiz 10W gücünde hızlı şarj desteği sunuyor. Bağlantı tarafında USB-C arayüzü ile güç ve veri aktarımı sağlayan model, 3.5 mm kulaklık girişine de sahip. Huawei’nin bu modelinde de Google Mobil Servisleri yerine Huawei Mobil Servisleri bulunuyor.
Huawei Y8p, Gece Siyahı ve Kristal renkleriyle satılacak. Türkiye fiyatını bilmediğimiz model ülkemiz dışında 245€ fiyat etiketine sahip olacak.
Akıllı Telefonlar
Dimensity 820 kullanan Redmi 10X, AnTuTu’da görüntülendi!
Redmi Note 9 serisinin Çin versiyonu olması beklenen 10X, AnTuTu üzerinde görüntülendi. Dimensity 820 kullanan cihazın test sonuçları dikkat çekti.
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Dimensity 820, Snapdragon 765G’yi geride bıraktı!
Redmi 10X, firmanın Çin pazarında satışa çıkarmasını beklediğimiz cihazı olarak bizleri karşılıyor. Gücünü MediaTek Dimensity 820 işlemcisinden alması beklenen cihazın, AnTuTu test sonuçları ortaya çıktı. 400 bin puan barajını aşan işlemci, Snapdragon 765G‘yi geride bıraktı. Dört adet Cortex-A76 ve dört adet Cortex-A55 çekirdekten oluşan 7 nm boyutunda bir yonga seti, orta seviye telefonlar için tasarlandı. MediaTek‘in orta üst seviye cihazlar için geliştirdiği Dimensity 1000L işlemcisine de puan olarak çok yaklaşan 820 işlemcisi, rekabete yeni soluk getirmiş olabilir. Ayrıca Redmi 10X‘in de piyasada ki yerini tahmin etmemizi sağlayan test sonucu, cihazın hafife alınmayacağını da gösterdi. Cihazın neredeyse amiral gemisi telefonlar kadar puan alması biraz şaşırtıcı bir gelişme olarak karşılandı.
Dimensity 820 işlemcisinin tanıtılmasından bir kaç saat sonra cihazın bu işlemciyi kullanacağını açıklayan Xiaomi, Redmi 10X cihazının performansına güveniyor. Note 9′un Çin versiyonu olması beklenen cihazın içerik olarak farklı özelliklere yer vermesi de ama küresel çapta çıkış yapabilme ihtimalinin olup olmadığı sorularını akıllara getirdi. Bazı Çinli teknoloji sitelerinde Redmi 9 yerine 10X adına yer verilirken, gelen bilgiler Xiaomi firmasının henüz küresel bir satışa çıkarış konusu ile ilgilenmediği yönünde. 26 Mayıs tarihinde tanıtılacak cihazın ardından tüm soru işaretlerinin ortadan kaybolması bekleniyor.