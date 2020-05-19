Dimensity 1000+ işlemcili iQOO Z1 tanıtıldı!

Son günlerde hakkında daha fazla haber duymaya başladığımız ve Sony cephesinin merakla beklenen modellerinden olan Xperia 1 II, 22 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak lansman ile Japonya’da tanıtılacak. Sony Xperia 1 II’nin satış fiyatı ise, 133.600 Japon Yeni, yani 1243 Dolar civarlarında olacak.

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Sony Xperia 1 II ile ilgili neler biliyoruz

22 Mayıs 2020 tarihinde tanıtılacak olan Sony Xperia 1 II modeli, ilk olarak Japon müşterilerin beğenisine sunulacak. Global pazarda, akıllı telefon sektöründe zor günler yaşayan Sony, dünya çapındaki müşteriler için ise ayrı bir lansman gerçekleştirmeyi planlıyor. Xperia 1 II’nin global lansmanı için Sony tarafından henüz resmi bir tarih açıklanmamış olsa da; bizim tahminimize göre Mayıs ayı bitmeden bu lansman da gerçekleşecektir ve cihazı satın almak isteyen müşteriler için ön siparişler başlayacaktır.

Sony’nin şubat ayında duyurduğu Xperia 1 II modeli, 6.5 inçlik, 4K OLED bir ekran paneline sahip. Arka tarafta ise, her biri 12 MP olmak üzere ana kamera, geniş açı kamera ve telefoto kamera olmak üzere, üçlü kamera modülü bulunuyor. Ayrıca bu kamera modülüne dahil edilmiş olan LED flaş da cihazın arka tarafında yerini almış durumda. 4000 mAh batarya ile desteklenen Xperia 1 II, Sony’nin amiral gemisi modellerinden biri olarak yerini alacak. Fakat bize kalırsa Sony, yine fiyat dengesini yakalamaktan uzak kalmış. Üzülerek tahminlerimizi belirtelim ki; Sony, bu cihaz ile de, piyasada yaşadığı kötü gidişata “dur” diyemeyecek gibi görünüyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!