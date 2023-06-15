İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran ayı üçüncü oturumu BB’nin Saraçhane’deki başkanlık binasında yapıldı. Şubat 2023’te İBB Meclisi’nden kurula gönderilen “İstanbulkart bakiyesi yetersiz olan dijital İstanbulkart sahiplerine 15 TL bakiye sağlanması” teklifi İBB Meclisi’ne sunuldu. Teklif, oybirliğiyle kabul edildi. Böylece dijital İstanbulkartlar için eksi bakiye dönemi başladı.

Medyascope’un haberine göre; Komisyon raporunda yer alan bilgiye göre; 2022 Ocak-2023 Aralık sonu itibarıyla İstanbul genelinde; 1 milyon 356 bin 160 İstanbulkart Taşınabilir uygulama QR kullanıcısı, 40 milyon 44 bin 321 defa turnikelerden geçti. 1 milyon 339 bin 620 geçişte yolcular yetersiz bakiye nedeniyle geçişini yapamadı. periyotta “yetersiz bakiye” uyarısı alan İstanbulkart Taşınabilir kullanıcı sayısı ise 432 bin 70.

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Rapora göre, günlük ortalama 6 bin 500 geçişte İstanbulkart Taşınabilir kullanıcıları yetersiz bakiye uyarısı alıyor. “Yetersiz bakiye” uyarısı alan kartların sahiplerinin yüzde 62,40’ı aynı gün dolum yaparken, yüzde 13,68’i ilerleyen günlerde dolum yapıyor. Yüzde 23,92’si dolum yapmayarak İstanbulkart Taşınabilir uygulamasını kullanmaktan vazgeçiyor.

Güncel İstanbulkart tarifeleri

İstanbulkart

Tam: 9,90 lira

Öğrenci: 4,83 lira

Sosyal: 7,09 lira

Mavikart

Tam: 777 lira

Öğrenci: 140 lira

Sosyal: 483 lira

Aktarma Tarifesi

1. Aktarma için tam 7,09 lira, öğrenci 2,12 lira, sosyal 4,25 lira,

2. Aktarma için tam 5,38 lira, öğrenci 1,99 lira, sosyal 3,25 lira,

3+ Aktarma için tam 3,40 lira, öğrenci 1,70 lira, sosyal 1,70 lira

Elektronik Biletler:

Tek geçişlik bilet:20,00 lira

İki geçişlik bilet: 30,00 lira

Üç geçişlik bilet: 50,00 lira

Beş geçişlik: 60,00 lira

On geçişlik: 110,00 lira

Metrobüs Ücret Tarifesi

1 durak için tam 7,09 lira, öğrenci 3,12 lira, sosyal 4,38 lira,

için tam 7,09 lira, öğrenci 3,12 lira, sosyal 4,38 lira, 2 durak için tam 8,48 lira, öğrenci 3,40 lira, sosyal 5,24 lira,

için tam 8,48 lira, öğrenci 3,40 lira, sosyal 5,24 lira, 3 durak için tam 9,90 lira, öğrenci 3,96 lira, sosyal 6,07 lira,

için tam 9,90 lira, öğrenci 3,96 lira, sosyal 6,07 lira, 4-9 durak için tam 11,31 lira, öğrenci 4,52 lira, sosyal 7,09 lira,

için tam 11,31 lira, öğrenci 4,52 lira, sosyal 7,09 lira, 10-15 durak için tam 12,43 lira, öğrenci 4,83 lira, sosyal 7,19 lira,

için tam 12,43 lira, öğrenci 4,83 lira, sosyal 7,19 lira, 16-21 durak için tam 13,00 lira, öğrenci 4,83 lira, sosyal 7,64 lira,

için tam 13,00 lira, öğrenci 4,83 lira, sosyal 7,64 lira, 22-27 durak için tam 13,43 lira, öğrenci 4,83 lira, sosyal 7,64 lira,

için tam 13,43 lira, öğrenci 4,83 lira, sosyal 7,64 lira, 28-33 durak için tam 13,72 lira, öğrenci4,83 lira, sosyal 8,06 lira,

için tam 13,72 lira, öğrenci4,83 lira, sosyal 8,06 lira, 34+ durak için tam 14,69 lira, öğrenci 4,83 lira, sosyal 8,06 lira

Marmaray Ücret Tarifesi

1-7 istasyon tam bilet 9,90 lira, öğrenci 4,83 lira, sosyal 7,09lira

tam bilet 9,90 lira, öğrenci 4,83 lira, sosyal 7,09lira 8-14 istasyon tam bilet 12.73 lira, öğrenci 5.95 lira, sosyal 8,78 lira

tam bilet 12.73 lira, öğrenci 5.95 lira, sosyal 8,78 lira 15-21 istasyon tam bilet 14,69 lira, öğrenci 7,09 lira, sosyal 10,32 lira

tam bilet 14,69 lira, öğrenci 7,09 lira, sosyal 10,32 lira 22-28 istasyon tam bilet 16,95 lira, öğrenci 8.06 lira, sosyal 12,02 lira

tam bilet 16,95 lira, öğrenci 8.06 lira, sosyal 12,02 lira 29-35 istasyon tam bilet 19,79 lira, öğrenci 9,48 lira, sosyal 14,14 lira

tam bilet 19,79 lira, öğrenci 9,48 lira, sosyal 14,14 lira 36-43 istasyon tam bilet 21,91 lira, öğrenci 9,90 lira, sosyal 15,27 lira