İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran ayı üçüncü oturumu BB’nin Saraçhane’deki başkanlık binasında yapıldı. Şubat 2023’te İBB Meclisi’nden kurula gönderilen “İstanbulkart bakiyesi yetersiz olan dijital İstanbulkart sahiplerine 15 TL bakiye sağlanması” teklifi İBB Meclisi’ne sunuldu. Teklif, oybirliğiyle kabul edildi. Böylece dijital İstanbulkartlar için eksi bakiye dönemi başladı.
Medyascope’un haberine göre; Komisyon raporunda yer alan bilgiye göre; 2022 Ocak-2023 Aralık sonu itibarıyla İstanbul genelinde; 1 milyon 356 bin 160 İstanbulkart Taşınabilir uygulama QR kullanıcısı, 40 milyon 44 bin 321 defa turnikelerden geçti. 1 milyon 339 bin 620 geçişte yolcular yetersiz bakiye nedeniyle geçişini yapamadı. periyotta “yetersiz bakiye” uyarısı alan İstanbulkart Taşınabilir kullanıcı sayısı ise 432 bin 70.
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Rapora göre, günlük ortalama 6 bin 500 geçişte İstanbulkart Taşınabilir kullanıcıları yetersiz bakiye uyarısı alıyor. “Yetersiz bakiye” uyarısı alan kartların sahiplerinin yüzde 62,40’ı aynı gün dolum yaparken, yüzde 13,68’i ilerleyen günlerde dolum yapıyor. Yüzde 23,92’si dolum yapmayarak İstanbulkart Taşınabilir uygulamasını kullanmaktan vazgeçiyor.
İçindekiler
Güncel İstanbulkart tarifeleri
İstanbulkart
- Tam: 9,90 lira
- Öğrenci: 4,83 lira
- Sosyal: 7,09 lira
Mavikart
- Tam: 777 lira
- Öğrenci: 140 lira
- Sosyal: 483 lira
Aktarma Tarifesi
- 1. Aktarma için tam 7,09 lira, öğrenci 2,12 lira, sosyal 4,25 lira,
- 2. Aktarma için tam 5,38 lira, öğrenci 1,99 lira, sosyal 3,25 lira,
- 3+ Aktarma için tam 3,40 lira, öğrenci 1,70 lira, sosyal 1,70 lira
Elektronik Biletler:
- Tek geçişlik bilet:20,00 lira
- İki geçişlik bilet: 30,00 lira
- Üç geçişlik bilet: 50,00 lira
- Beş geçişlik: 60,00 lira
- On geçişlik: 110,00 lira
Metrobüs Ücret Tarifesi
- 1 durak için tam 7,09 lira, öğrenci 3,12 lira, sosyal 4,38 lira,
- 2 durak için tam 8,48 lira, öğrenci 3,40 lira, sosyal 5,24 lira,
- 3 durak için tam 9,90 lira, öğrenci 3,96 lira, sosyal 6,07 lira,
- 4-9 durak için tam 11,31 lira, öğrenci 4,52 lira, sosyal 7,09 lira,
- 10-15 durak için tam 12,43 lira, öğrenci 4,83 lira, sosyal 7,19 lira,
- 16-21 durak için tam 13,00 lira, öğrenci 4,83 lira, sosyal 7,64 lira,
- 22-27 durak için tam 13,43 lira, öğrenci 4,83 lira, sosyal 7,64 lira,
- 28-33 durak için tam 13,72 lira, öğrenci4,83 lira, sosyal 8,06 lira,
- 34+ durak için tam 14,69 lira, öğrenci 4,83 lira, sosyal 8,06 lira
Marmaray Ücret Tarifesi
- 1-7 istasyon tam bilet 9,90 lira, öğrenci 4,83 lira, sosyal 7,09lira
- 8-14 istasyon tam bilet 12.73 lira, öğrenci 5.95 lira, sosyal 8,78 lira
- 15-21 istasyon tam bilet 14,69 lira, öğrenci 7,09 lira, sosyal 10,32 lira
- 22-28 istasyon tam bilet 16,95 lira, öğrenci 8.06 lira, sosyal 12,02 lira
- 29-35 istasyon tam bilet 19,79 lira, öğrenci 9,48 lira, sosyal 14,14 lira
- 36-43 istasyon tam bilet 21,91 lira, öğrenci 9,90 lira, sosyal 15,27 lira