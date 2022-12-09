Activision Blizzard, Diablo IV’ün 6 Haziran 2023 tarihinde piyasaya sürüleceğini açıkladı. Oyun PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S ve Xbox One için piyasaya sürülecek. Yayıncı ayrıca The Game Awards sırasında yeni bir fragman paylaştı.

Diablo IV’ün çıkış tarihi bu hafta başında The Washington Post tarafından dile getirilmiş ve Activision Blizzard çalışanlarının uzun saatler çalışmadan bu tarihe yetişmenin zor olacağından korktukları bildirilmişti. Başlangıçta oyunun Nisan ayında piyasaya sürülmesi gerekiyordu, ancak ekip daha sonra bir erteleme istedi.

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Diablo IV, zindan tarayıcısı Diablo III’ün gelişinden yaklaşık 11 yıl sonra piyasaya sürülecek. Tweakers bu ay yaklaşan oyunun bir önizlemesini paylaşmıştı. Oyunun 150’den fazla zindan içermesi ve oyun sonu içeriğiyle yenilenmiş bir Paragon sistemi sunması bekleniyor. Daha önce 40 dakikalık oynanış görüntüsü ortaya çıkmıştı.

Diablo 4’ün Fiyatı

Standard Edition – PC 1.199 TL

Digital Deluxe Edition – PC 1.539 TL

Ultimate Edition – PC 1.699 TL

Standard Edition – PlayStation 4/5 1.199 TL

Digital Deluxe Edition – PlayStation 4/5 1.539 TL

Ultimate Edition – PlayStation 4/5 1.699 TL