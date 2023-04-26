PC oyuncuları, 6 Haziran 2023’te resmi olarak piyasaya sürülecek yeni Diablo 4 aksiyon rol yapma oyununa dalmaya hazırlanıyor. Blizzard Entertainment’ın oyunu belirli çözünürlüklerde oynamak için gerekli olacak nihai PC özelliklerini onayladığını bilmekten memnuniyet duyacaklar. Diablo 4 oyununun çıkış tarihinden önce yayınlanan son fragmanına ve aşağıda yer alan minimum ve maksimum çözünürlükler için Diablo 4 PC sistem gereksinimlerine göz atabilirsiniz.

Blizzard, oyunu 1080p veya 720p çözünürlükte çalıştırmak için en az Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280 ekran kartlarına sahip olmanızı öneriyor.

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İçindekiler Diablo 4 sistem gereksinimleri

Diablo 4 sistem gereksinimleri

Diablo 4 Açık Beta “Server Slam” aşaması 12 Mayıs’da başlayacak ve 14 Mayıs’a kadar kadar devam edecek.

Minimum

Diablo IV’ü 1080p doğal çözünürlük/720p render çözünürlüğü, düşük grafik ayarları ve 30 fps’de çalıştıracak ayarlar.

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yeni

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350

Bellek: 8 GB RAM

Grafikler: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280

DirectX: Sürüm 12

Depolama alanı: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD

İnternet: Geniş Bant Bağlantı

Orta

Diablo IV’ü 1080p çözünürlükte, orta grafik ayarlarında ve 60 fps’de çalıştıracak ayarlar.

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yeni

İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen 1300X

Bellek: 16 GB RAM

Grafikler: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama alanı: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD

İnternet: Geniş Bant Bağlantı

Yüksek

Diablo IV’ü 1080p çözünürlükte, yüksek grafik ayarlarında ve 60 fps’de çalıştıracak ayarlar.

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yeni

İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 2700X

Bellek: 16 GB RAM

Grafikler: NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama alanı: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD

İnternet: Geniş Bant Bağlantı

Ultra 4K

Diablo IV’ü 4K çözünürlükte, ultra grafik ayarlarında ve 60 fps’de çalıştıracak ayarlar.

İşletim sistemi: 64 bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yeni

İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 7 2700X

Bellek: 32 GB RAM

Grafikler: NVIDIA GeForce RTX 3080; tam destekli DLSS 3 için NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi veya AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama alanı: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD

İnternet: Geniş Bant Bağlantı