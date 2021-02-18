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Diablo 4 oyununun yetenek ağacı görselleri ortaya çıktı!
Diablo 4 oyunu ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen rol yapma oyununun yetenek ağacı ilk kez görüntülendi.
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Diablo 4 için planlanan yetenek ağacı belli oldu!
Oyun dünyasının kuşkusuz en önemli markalarından biri Diablo serisi. Piyasada var olduğu zamanlarda gündemi belirleyen seri, yeni oyunu ile hayranlarının karşısına çıkacak. Blizzard tarafından geliştirilen oyun ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Serinin dördüncü oyununun yetenek ağacı ilk kez meydana çıktı. Oyuncuların karakterlerini geliştirmelerini sağlayan bu yetenek ağacı, sahip olduğu sayıca fazla dallar ile geniş imkanlar sunmakta. Böylelikle oyun içinde oyuncuların daha fazla özgür hissetmeleri amaçlanmakta.
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Diablo 3 ile beklediği tepkiyi alamayan ve serinin hayranlarını üzen Blizzard ise, bu sefer ince eleyip sık dokuyor. Ayrıca gelen bilgilere göre, oyunu bir karakter ile bitiren oyuncuların yetenek ağacının %30 ile %40′ını tamamlayacağı tahmin ediliyor. Bu sayede oyunun sürekli oynanması amaçlanmakta. Ayrıca açık dünya çok oyunculu mod için de kolları sıvaya Blizzard, bu sefer kötü yorumlarla karşılaşmak istemiyor. Tüm bunların yanı sıra detaylı bilgiye Blizzconline 2021 etkinliğinde ulaşabileceğiz. Öte yandan oyunun 2022 yılından önce gelmesi mümkün gözükmüyor. Bakalım firma serinin son oyunu ile birlikte tekrardan hayranları ile barışacak mı bekleyip göreceğiz.
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Ford, Avrupa’da 2030’a kadar %100 elektrikli bir marka olacak
Ford, Avrupa‘da 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir üretici olma planını açıkladı. Bu plana ait ilk hareket, Köln‘deki genel merkeze yapılacak 1 milyar $ değerindeki bir yatırım olacak.
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Fakat model yelpazesi 2030’da tamamen elektrikli hale gelmeden önce bir adım daha bulunuyor. 2026 yılında kadar her binek modelin tamamen elektrikli veya plug-in hibrit olacağı belirtildi.
Ayrıca Ford’un ticari araç modelleri de 2024 yılına kadar tamamen elektrikli veya plug-in hibrit olacak. 2030 yılına kadar ise satılan bütün ticari modellerin üçte ikisinin, bu sıfır emisyonlu seçeneklerden olacağı düşünülüyor.
Haberin başında bahsettiğimiz 1 milyar $ değerindeki yatırımın ilk meyvesi ise 2023‘te alınacak. Yatırımdan sonra Köln’deki tesiste Ford’un, ilk Avrupa odaklı seri üretim elektrikli modeli üretilecek. Bununla birlikte bu tesis, “Ford Köln Elektrifikasyon Merkezi” haline gelecek.
Az önce adı geçen yeni elektrikli Ford, başka bir ilke de ev sahipliği yapacak. Bir süre önce VAG ile yapılan mimari ortaklığı anlaşmasını hatırlayacaksınız. Bu anlaşma ile söz konusu elektrikli Ford, VW ID.3, ID.4 gibi araçlardaki MEB mimarisini taşıyan ilk Ford olacak. Hatta bu ortak mimari vesilesiyle “ikinci bir model” gelme potansiyeli olduğu da söylendi. Bu konudaki ayrıntıların ilerleyen zamanlarda açıklanacağı belirtildi.
Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, “Almanya’daki 90 yıldır süren faaliyetlerimizin merkezi olan Köln tesisini dönüştüreceğiz. Bunu, Ford’un en önemli faaliyetlerden biri olarak gösterebiliriz. Büyüme stratejimizin odağındaki elektrikli araçlarla, Avrupa ve geleceğe olan bağlılığımızı vurguluyoruz.” dedi.
Kaynak: Carscoops
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Dünyaca ünlü FPS oyunu Warface Türkiye’ye geliyor!
Uluslararası yayıncı ve oyun geliştiricisi MY.GAMES, dünya çapında 100 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya sahip Warface’in Türkiye sunucularını resmi olarak açtığını duyurdu. Aksiyon dolu modern çevrimiçi FPS oyunu Warface’in yeni sunucusu İstanbul’da yer alacak.
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MY.GAMES Franchise Yöneticisi Ivan Pabiarzhyn “Warface’in Türkiye’deki varlığını genişletmekten heyecan duyuyoruz. Warface, uzun yıllardır bilgi birikimimizi aktardığımız çok özel bir yapım. Artık Türk oyuncuların da oyunun keyfini sonuna kadar çıkaracak olmalarından çok memnunuz.” dedi.
Warface Türkiye’ye geliyor!
MY.GAMES, Warface’i Türkçe dil desteği ve dublaj ile Türk oyuncularına hitap ediyor. Ayrıca 2013’te dünya çapında piyasaya sürülen ve PC, PlayStation 4, Xbox One’dan ücretsiz olarak indirilebilen Warface, popüler bir çevrimiçi FPS oyunu. Warface’te oyuncular, askeri birliğin bir mensubu olarak kendilerini özel bir askeri şirket olan Blackwood’un kötü planlarını alt edecekleri devasa bir çevrimiçi savaşın ortasında buluyor.
Ek olarak Warface, oyuncuları egzotik ve zorlu PVE görevleriyle ve çeşitli dinamik PVP modlarıyla başbaşa bırakan Co-Op modlarına sahip. Böylece hangi mod oynanırsa oynansın Warface’te başarı, ekipmanların ve karakter sınıflarının ekip çalışmasında doğru kullanımından geçiyor.
Eleştirmenlerce beğenilen oyun, Tüfekçi, Sniper, Sıhhiyeci, Mühendis gibi geleneksel sınıflar ve SED (Synthetic Engineered Double) adı verilen özel bir insansı robot türü ile toplam 5 sınıf mevcut. Zafere ulaşmak için her sınıf, kendi beceri ve araçlarıyla birlikte geliyor. Ek olarak Warface cephaneliği, 400’den fazla gerçekçi askeri silah ve ek yetenekler sunan donanımın yer aldığı modern silahlar için etkileşimli bir rehber niteliğinde. Ayrıca Warface, yüzlerce ekipman öğesi ve silah görünümü ile oyuncuların teçhizatlarını diledikleri gibi özelleştirme imkanı veriyor.
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Mühendislik ve Yönetim Akademisi 13-14-15 Mart’ta
Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstri ve Verimlilik Kulübü’nün geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 15.si olan Mühendislik ve Yönetim Akademisi, 13-14-15 Mart 2021 tarihlerinde!
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Endüstri ve Verimlilik Kulübünün her yıl üç büyük etkinliği üyeleriyle buluşturmakta. Verimli, eğlenceli, interaktif olan ve kariyer basamakları şeklinde ilerleyen etkinlik; Start Up Eskişehir, İnteraktif İnsan Kaynakları Semineri ve ulusal çaptaki, en büyük etkinliği olan Mühendislik ve Yönetim Akademisi (MÜYAK).
Akademi neleri kapsıyor?
Bu yıl MÜYAK, 80’den fazla üniversite ile birlikte katılımcılarıyla buluşmak için geliyor. Ayrıca katılım açısından Eskişehir’in en büyük ve en kapsamlı öğrenci organizasyonlarından olan Mühendislik ve Yönetim Akademisi, kısa adıyla MÜYAK; günümüz ve geleceğe yönelik akademik ve kariyer yaşantısı ile donanım sağlamayı hedefleyen organizasyonudur. Böylece ulusal bir etkinlik olan MÜYAK farklı şehirlerin farklı üniversitelerinden katılımcılarıyla oluşmuş oluyor. MÜYAK etkinliğinin ana teması önemli şirket CEO’larının konuşmaları çevresinde oluyor. Ayrıca birçok alanda workshoplar ve eğitimler ile katılımcılara güzel bir deneyim sunması planlar dahilinde.
Ek olarak oturumlarda; TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Koç Sistem CEO Mehmet Ali Akarca, Note Cosmetics Genel Müdürü Beril Koparal, Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, Valeo Türkiye Genel Müdürü Tuna Arıncı, Flo Lojistik ve IT’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş, Şişecam Düzcam Ankara Fabrikası, Fabrika Müdürü Emrah Can, TUSAŞ Sürekli İyileştirme Şefi Sercan Kaplan, LC Waikiki Genel Müdür Yardımcısı Hazan Sözeri ve birçok sürpriz isim katılım gösterecek.
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Ford, Avrupa’da 2030’a kadar %100 elektrikli bir marka olacak
Diablo 4 oyununun yetenek ağacı görselleri ortaya çıktı!
Microsoft Edge bazı kullanıcılar için daha da güvenli hale geliyor
Dünyaca ünlü FPS oyunu Warface Türkiye’ye geliyor!
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