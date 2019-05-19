DHL Çin’de drone ile kargo sevkiyatını başlattı

ABD kökenli uluslararası kargo şirketi DHL-Sinotrans, drone ile kargo taşımasını Çin‘de belirlenen rotada başlattı.

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Drone ile sevkiyat yüzde seksen oranında kâr sağlıyor

Uluslararası kargo şirketi DHL insansız hava araçları proje şirketi Ehang UAV ile anlaşma imzalamıştı. Yapılan anlaşmalar ile birlikte geçtiğimiz günlerde Songshanhu bölgesi ve Sinotrans merkezi arasındaki 8 kilometrelik kargo taşımasını drone gerçekleştirdi. Ayrıca frone taşımacılığının en önemli noktası taşımacılıkta azalan süre ve maliyetler. Firma verilerine göre bu teslimatın normal süreçlerde işlemesi 40 dakika. İlk uçuş denemesinde bu sürenin 8 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştiği, firmanın her bir kargo başına %80 tasarruf sağladığı belirtildi.

Ayrıca drone alımı kapsamında anlaşma yapılan Ehang UAV CEO’su Derrick Xiong: ‘Bu anlaşma ile firmamız kargo sektörüne tamamen girmeyecek. Biz bu anlaşma ile kentlerde yaşanılan trafik problemlerinin üstünden gelmeye çalışıyoruz. Anlaşma sağladığımız drone, taşımacılık sistemlerinde kullanılabilir, 260 kg ağırlığı taşıyabilen bir cihaz.’ dedi.