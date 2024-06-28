Çin merkezli otomotiv devi DFSK, yeni hibrit SUV modeli DFSK E5‘i Türkiye’de satışa sundu. Şık ve modern tasarımıyla dikkat çeken bu araç, geniş iç hacmi ve gelişmiş teknolojik özellikleri ile öne çıkıyor. DFSK E5 SUV, Türkiye pazarında kullanıcılarla buluşmaya hazır. İşte DFSK E5 SUV özellikleri ve Türkiye fiyatı

DFSK E5 SUV Özellikleri Neler? Geniş Hacimli Hibrit SUV Arayanlara İlaç Gibi Gelecek

DFSK E5, 4760 mm uzunluğu, 1865 mm genişliği, 1710 mm yüksekliği ve 2785 mm aks mesafesi ile geniş bir iç hacim sunuyor. Bu özellikleriyle büyük aileler ve konfor arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek. 7 kişilik oturma kapasitesi bulunan araç, ince LED şeritle birleştirilen farları ve şık siyah ön paneli ile modern bir görünüm sergiliyor. Arka kısımda ise üç parçalı LED stoplar yer alıyor.

İç mekanında, 12 hoparlörlü akustik ses sistemi ve 7 inç ile 12,3 inç olmak üzere iki farklı ekran sunuluyor. Bu ekranlar, kullanıcıya bilgi ve eğlenceyi bir arada sunarak sürüş deneyimini zenginleştiriyor. Teknik detaylara baktığımızda, 1.5 litrelik motoru ile 110 beygir güç ve 128 Nm tork üretiyor. Elektrik motoru ise 175 hp güç ve 300 Nm tork sağlayarak hibrit sürüş deneyimini tamamlıyor.

Aracın elektrik motoru, 17,52 kWsa kapasiteli bataryadan güç alıyor ve şehir içinde 87 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. 6.6 kW AC şarj ile 4 saatte tam doluma ulaşabilen bu batarya, kullanıcıya pratik bir şarj imkanı sunuyor. Hem benzinli hem de elektrikli motorları ön tekerleklere güç veriyor ve E-CVT şanzıman ile uyum içinde çalışıyor.

DFSK E5 SUV performans konusunda da yarıyolda bırakmıyor. 0-100 hızlanma değeri 7,4 saniye olan aracın maksimum hızı ise 165 km/s. Üst donanım paketinde sunulan özellikler arasında 6 hava yastığı, ön ve arka park sensörleri, panoramik cam tavan, 360 derece çevre görüş sistemi, otomatik klima kontrolleri, rejeneratif fren sistemi, hız sabitleyici, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, şerit değiştirme asistanı, kör nokta uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı ve arka çarpışma uyarısı gibi gelişmiş güvenlik ve konfor donanımları bulunuyor.

DFSK E5 SUV Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

DFSK E5 SUV Türkiye fiyatı ise oldukça rekabetçi. DFSK E5 Comfort paketi 1,890.000 TL, Elegance paketi ise 2.290.000 TL fiyatla satışa sunuluyor. Kullanıcılara gri, beyaz, altın, yeşil ve siyah gibi çeşitli renk seçenekleri de sunuluyor.

DFSK E5 SUV, geniş iç hacmi, güçlü hibrit motoru ve modern tasarımı ile Türkiye’deki otomobil tutkunlarının beğenisini kazanmayı hedefliyor. Hem aileler hem de teknoloji meraklıları için ideal bir seçenek olan DFSK E5, Türkiye yollarında yeni bir heyecan yaratacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni hibrit SUV Türkiye pazarında başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!