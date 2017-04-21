Devletler Google’dan Her Geçen Gün Daha Fazla Bilgi İstiyor

Google’ın bu seneki şeffaflık raporunu açıkladı ve bu rapora göre devletler giderek daha fazla kullanıcı bilgisi istiyor.

2016 yılının ikinci çeyreğinde devletlerin Google’dan istediği bilgi zirveye çıktı. Özellikle Donald Trump’ın başkanlığından sonraki dönemde Amerika bu konuda zirveye çıktı. İsteklerin çoğu ise müslüman ülkelerden göçmen yasağından sonrası geldi.

Bu şirketin seçimlerden sonraki ilk raporu. Şeffaflık raporuna göre her ne kadar istek artıyor olsa da bu isteklere verilen cevap azalıyor. 2016 yılının ikinci çeyreğinde 45.500 istek geldi. Yılın ilk çeyreğinde ise bu sayı 44.900’de kalmıştı. 2009 yılının ikinci çeyreğinde bu sayı 12.000’di.

2016’nın ikinci çeyreğinde Türkiye 431 kullanıcı verisi, 899 kullanıcı hesabı talep etti. Amerika ise toplamda 13.600 kişi hakkında bilgi talep etti. Bu artış genel olarak tüm ülkelerde var ki bu son derece normal. Çünkü her geçen gün şirketin servislerini kullanan kişi sayısı artıyor. 2012 yılında Gmail’in 425 milyon kullanıcısı bulunuyordu 2016 yılında bu sayı 1 milyarı aştı.