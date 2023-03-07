TCL 98C735 4K QLED TV İncelemesi ile karşınızdayız. TCL’ni Türkiye’de satışa sunduğu 98 inç 248 ekran devasa QLED televizyonu, Türkiye’nin en büyük Google TV ürünü olmasını sağlıyor.

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Not: Bu videoda incelenen televizyon, inceleme örneği olarak TCL Türkiye tarafından temin edilmiştir.

187 cm boyundaki Aydoğan, standı ile beraber aynı boya geldiği TCL 98C735 modelinin detaylarını aktarıyor.

TCL 98C735 4K QLED TV Özellikleri

Ekran Boyutu: 98 inç 248 ekran

Ürün Tipi: LED 4K TV

Arka Işık Türü: DLED

Panel: CSOT

Görüntü Çözünürlüğü: 3840×2160

Parlaklık: 450 cd/m2

Renk: 1.07 Milyar 10 bit (8 bit + FRC), Kuantum Noktaları

Yenilenme Hızı: 120 Hz (MEMC)

HDR Destekleri: HDR10+ / Dolby Vision IQ / IMAX Enhanced

CPU: 4 çekirdekli ARM Cortex A73

GPU: Mali G52 (2EE) MP2

Bellek: 3 GB DDR4

Depolama: 32 GB eMMC 5.0

İşletim Sistemi: Android R Tabanlı Google TV

Ses: Dolby Atmos Desteği / ONKYO Ses Sistemi

Ses Gücü Çıkışı: 2x 15 Watt / 1x 20 Watt

Bağlantı: Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2

İşletim Sistemi: Google TV