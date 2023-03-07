TCL 98C735 4K QLED TV İncelemesi ile karşınızdayız. TCL’ni Türkiye’de satışa sunduğu 98 inç 248 ekran devasa QLED televizyonu, Türkiye’nin en büyük Google TV ürünü olmasını sağlıyor.
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İçindekiler
DEVASA GOOGLE TV! | TCL 98C735 4K QLED TV İncelemesi
Not: Bu videoda incelenen televizyon, inceleme örneği olarak TCL Türkiye tarafından temin edilmiştir.
187 cm boyundaki Aydoğan, standı ile beraber aynı boya geldiği TCL 98C735 modelinin detaylarını aktarıyor.
TCL 98C735 4K QLED TV Özellikleri
Ekran Boyutu: 98 inç 248 ekran
Ürün Tipi: LED 4K TV
Arka Işık Türü: DLED
Panel: CSOT
Görüntü Çözünürlüğü: 3840×2160
Parlaklık: 450 cd/m2
Renk: 1.07 Milyar 10 bit (8 bit + FRC), Kuantum Noktaları
Yenilenme Hızı: 120 Hz (MEMC)
HDR Destekleri: HDR10+ / Dolby Vision IQ / IMAX Enhanced
CPU: 4 çekirdekli ARM Cortex A73
GPU: Mali G52 (2EE) MP2
Bellek: 3 GB DDR4
Depolama: 32 GB eMMC 5.0
İşletim Sistemi: Android R Tabanlı Google TV
Ses: Dolby Atmos Desteği / ONKYO Ses Sistemi
Ses Gücü Çıkışı: 2x 15 Watt / 1x 20 Watt
Bağlantı: Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.2
İşletim Sistemi: Google TV