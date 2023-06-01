Apple, ücretsiz dosya depolama hizmeti sunan Fotoğraf Yınım uygulamasını kapatma kararı aldı. Bundan böyle kullanıcılar, iCloud Photos hizmetini kullanmak durumunda kalacaklar.

Apple, bir dönem popüler olan fotoğraf ve video saklama hizmeti My Photo Stream (Fotoğraf Yayınım) uygulamasını kapatmayı planladığını duyurdu. 26 Temmuz’da sona erecek olan uygulama, kullanıcıların 1000 dosy kadar ücretsiz depolama imkanı sunuyordu.

Apple, Fotoğraf Yayınım’ın yerini iCloud Photos ile dolduracak

26 Temmuz itibarıyla iCloud’un fotoğraf ve video depolama uygulaması kullanımdan kaldırılacak. Apple, kullanıcıları daha geniş özelliklere sahip olan iCloud Photos hizmetine geçmeye teşvik ediyor. 26 Temmuz’dan itibaren Fotoğraf Yayınım uygulamasındaki dosyalar arşivlenecek ve uygulama otomatik olarak iCloud Photos’a yönlendirilecek.

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2011 yılında başlatıla n Fotoğraf Yayınım özelliği, tamamen ücretsiz bir deneyim sunarak kullanıcıların 1000 adede kadar resim ve video yüklemelerine olanak tanıyordu. Ancak, desteğin sona ermesiyle birlikte artık sadece iCloud Photos hizmeti aktif olacak.

Apple, Fotoğraf Yayınım’da saklanan dosyaların 25 Ağustos’a kadar erişilebilir olacağını belirtti. Görüntüler ve videolar kullanıcıların cihazlarından silinmeyecek; ancak bulut depolamadan kaldırılacak ve senkronizasyon yapılamayacak. 26 Temmuz’dan itibaren Fotoğraf Yayınım’a yeni dosya yüklemek de mümkün olmayacak.

My Photo Stream, Apple cihazları ve web platformları arasında dosyaları senkronize etmeye yönelik ilk adımlardan biriydi. Fakat bulut depolama alanının gelişimiyle birlikte, iCloud Photos güvenli depolama sağlayarak ön plana çıktı.

iCloud hesabı olan her kullanıcının ücretsiz 5GB depolama alanı bulunmaktadır. Daha fazla depolama alanı için Apple’dan abonelik satın almanız gerekmektedir. Alternatif olarak, Google Photos veya Dropbox gibi hizmetlere de başvurabilirsiniz.