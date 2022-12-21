TurkNet, Türkiye’nin üniversitelerini ve kuluçka merkezlerini Gigafiber internet ağı ile buluşturmaya devam ediyor. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde girişimcilik alanında faaliyet gösteren DEPARK BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi, girişimcilerine daha iyi bir çalışma ortamı sunabilmek için TurkNet’in de desteği ile yenilenerek inovatif bir internet altyapısına kavuştu.

Açılış törenine TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik, DEPARK çalışanları, DEÜ akademik ve idari personeli ile teknoloji ve oyun firmalarının temsilcileri katıldı. Kullanıcılarına her zaman dünya standartlarında bir internet hizmeti sunan TurkNet, DEPARK içerisinde sene başında faaliyete başlamış firmalara bir yıl ücretsiz TurkNet GigaFiber sağlayarak girişimcilerin büyüme yolculuğuna katkıda bulunacak. Aynı zamanda BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi içerisinde oluşturduğu hotspot yapısı ile fikirleri henüz şirketleşme aşamasına gelmemiş firmalara da teknoloji geliştirme alanında destek olacak.

“Geleceğin unicorn’larına ev sahipliği yapacak bir projeye destek veriyoruz”

Yenilenen mimarisi ile kapılarını girişimcilere açan DEPARK Bambu Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi’nin 13 Aralık’ta gerçekleşen açılış töreninde konuşan TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, teknoparklardan çıkacak teknoloji ürün ve hizmet ihracatının ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu; teknopark ekosisteminin teknolojiye, teknolojinin de Türkiye’nin büyümesine olan katkısını vurguladı. Bu amaçla ekosisteme verdikleri desteği her geçen gün artırarak sürdürmeyi planladıklarını da aktardı.

Çelebiler sözlerine şöyle devam etti: “Teknolojinin geliştirilmesi için en önemli ihtiyaçların başında gelen internetin dünya standartlarında sunulması; girişimcilere özgür araştırma ortamı sunmakla birlikte teknoloji geliştirme hızına eşlik ediyor. Biz de bu noktada TurkNet olarak teknopark yönetimlerinin, teknopark bünyesindeki firmaların ve henüz şirketleşmemiş girişimcilerin yer aldığı kuluçka merkezlerinin dünya standartlarında internete erişmesi için fiber altyapımızı teknoparklara sunuyoruz. 26 teknoparkta aktif altyapımız ile özellikle çevrim içi oyun ve diğer alanlarda faaliyet gösteren 100’den fazla yazılım firmasına hizmet sunuyoruz. Bunlardan biri de Depark Bambu Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi programına destek veren Ruby Games firması. Depark Bambu Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi sadece Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ve Depark için değil, aynı zamanda İzmir için de çok değerli bir proje. Burada oyun sektörünün yeni nesil temsilcileri yer alacak. Burası geleceğin unicorn’larına ev sahipliği yapacak. Yeni kuşaklarda oyunlara olan ilginin yüksek olması ve oyun girişimlerinin aldığı yatırımların arttığı ekosistemde, bu kuluçka merkezinde hayata geçecek proje ve yatırımların önemi artırıyor. Depark’ın bu ekosisteme yaptığı yatırımları TurkNet olarak destekliyor olmaktan mutluyuz.”

Teknoparklara altyapı yatırımlarımızı aratarak devam ettiriyoruz

“20 yeni kuluçka firmasına ve 40 kadar girişimciye hizmet vereceğiz”

Açılış töreninde konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yenilenen BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi’nin şirketleşme ve teknik konularda da; mentorluk, girişimci koçluğu, hızlandırma programı eğitimleri ve network geliştirme faaliyetleri gibi birçok alanda hizmet sunduğunu aktardı. TurkNet ile telekomünikasyon altyapısı daha da güçlendirilen DEPARK Bambu Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi’nin İzmir’deki girişimcilik ekosistemine sağlayacağı katkıyı ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi için sunacağı fırsatları vurgulayan Rektör Hotar, “Araştırma üniversitemiz, akademik faaliyetlerinin tamamlayıcısı olarak gördüğü ticari fikirlere, girişimlere ve yenilikçi yaklaşımlara önem vermektedir. Beşinci yılını dolduran DEÜ Teknoparkı, DEPARK ile DEÜ Transfer Ofisimiz (DETTO) bünyesinde faaliyet gösteren ve kendi öz kaynaklarımızla teknik altyapısını güçlendirerek yenilediğimiz BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezimiz, 20 yeni kuluçka firmasına ve 40 kadar girişimciye hizmet verecek ve girişimcilere rehberlik edecek.” dedi.