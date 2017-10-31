Destiny 2’nin PS4’e Özel Curse of Osiris DLC’si Duyuruldu

Destiny 2 şimdiye kadar bir çok DLC zaten edinmişti. Fakat bu DLC’yi özel kılacak yanı ise ilk olarak yalnızca PS4’e çıkacak olması. Böylece Xbox One ve PC oyuncuları, bu DLC’ye yakın bir zamanda erişemeyecek.

Paris Games Week etkinliği sırasında Sony bir çok yeni oyun ve ek paketlerinin yanında, Curse of Osiris’i duyurdu. Fakat ilginç bir şekilde Sony, kendi konferansı olmasına rağmen DLC hakkında pek bir içerik paylaşmayarak, kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışmamış gibi göründü.

Etkinlik sonrasında ise Bungie, PlayStation Blog’u üzerinden PS4 oyuncularının bu DLC ile özel bir Crucible haritası gibi şeylere sahip olacaklarını açıkladı.