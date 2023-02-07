AFAD deprem bölgesi için bağış kampanyası başlattı. Yardımda bulunmak isteyenler için duyuru yapan AFAD, resmi adresinden paylaştığı duyuruda; “Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.

Deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmaları, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile STK’larımızın iş birliğinde devam etmektedir.

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Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Kilis ve civar illerde sürdürülen iyileştirme ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızdan da Başkanlığımıza çok sayıda yardımda bulunma talebi gelmektedir.

Bahse konu talepleri karşılıksız bırakmamak adına, afetzede vatandaşlarımıza destek olmak isteyen bağış sahipleri için Başkanlığımızın deprem bağışı hesap numaralarını aşağıda paylaşma gereği duyduk.” ifadelerine yer verdi.

AFAD bağışın nasıl yapılacağını; “Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, “DEPREM” yazarak 1866’ya SMS gönderebilecek (SMS bedeli: 20 TL’dir) ya da aşağıda yer alan hesap numaraları üzerinden bağış yapabilecektir.

Not :”EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir.” sözleriyle açıkladı.

AFAD Banka Hesapları

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.: ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04 USD: TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05 EURO: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06 Banka Swift Kod No: TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O: KIZILAY TİCARİ ŞUBE

TL: TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99 USD: TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88 EURO: TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92 Banka Swift Kod No: TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş: BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL: TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28 USD: TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92 EURO: TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93 Banka Swift Kod No: TRHBTR2A

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.: BALGAT ŞUBESİ

TL: TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09

TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09 USD: TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17

TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17 EURO: TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18

TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18 Banka Swift Kod No: KTEFTRIS

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.: KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ

TL: TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10

TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10 USD: TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11

TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11 EURO: TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12

TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12 Banka Swift Kod No: ZKBATRIS

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.: KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ

TL: TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06

TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06 USD: TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09

TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09 EURO: TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10

TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10 Banka Swift Kod No: VAKFTRIS

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.: BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ

TL: TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10

TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10 USD: TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11

TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11 EURO: TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12

TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12 Banka Swift Kod No: BTFHTRIS

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş: ANKARA ŞUBESİ

TL: TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11

TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11 USD: TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17

TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17 EURO: TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18

TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18 Banka Swift Kod No: EMLATRIS

DENİZBANK A.Ş.: BAŞKENT TİCARİ MERKEZ ve KAMU FİNANSMANI ŞUBESİ

TL: TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11

TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11 USD: TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10

TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10 EURO: TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12

TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12 Banka Swift Kod No: DENITRIS

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.: BAŞKENT ŞUBESİ

TL: TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45

TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45 USD: TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71

TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71 EURO: TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85

TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85 Banka Swift Kod No: ISBKTRIS

ŞEKERBANK T.A.Ş: ANKARA ŞUBESİ

TL: TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34

TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34 USD: TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35

TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35 EURO: TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36

TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36 Banka Swift Kod No: SEKETR2A

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.: ÇANKAYA ANKARA ŞUBESİ

TL : TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66

: TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66 USD : TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94

: TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94 EURO : TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04

: TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04 Banka Swift Kod No: TEBUTRIS

QNB FİNANSBANK A.Ş.: ÜMİTKÖY ŞUBESİ

TL: TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68

TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68 USD: TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31

TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31 EURO: TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25

TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25 Banka Swift Kod No: FNNBTRIS

AKBANK T.A.Ş.: BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ

TL: TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21

TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21 USD: TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22

TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22 EURO: TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23

TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23 Banka Swift Kod No: AKBKTRIS

Para transferini EFT olarak gönderecekseniz alıcı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazmayı unutmayınız.

Amazon, Türkiye’deki deprem felaketi için yardım gönderecek

Amazon, Türkiye’nin içinde bulunduğu doğal afet durumuna yardımcı olmak amacıyla destek vereceğini açıkladı.

Daha önce Apple ve Google gibi şirketlerin destek mesajlarını paylaşmasının ardından Amazon da kargo tedarik zincirini kullanarak İstanbul merkezinden depremin etkilediği bölgelere yardım göndereceğini duyurdu.

Amazon’un blog yazısında paylaştığı gibi şirket, Türkiye’deki lojistik ve teslimat ağını depremzedelere ulaşmak için kullanacak.

Amazon’un Afet Yardım Programı başkanı Abe Diaz tarafından yapılan açıklamada, şirketin anında teslimat ağının depremzedeler için kullanımının yalnızca bir başlangıç olduğu, ilerleyen günlerde afet yardım gruplarıyla da çalışarak, depremden etkilenen bölgelere hızlı bir şekilde; battaniye, çadır, ısıtıcı, mama, bebek bezi, bebek mamasının yanında ilaç ve diğer acil durum ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasının sağlanacağını aktardı.

Yapılan açıklamada 8 Şubat Çarşamba günü(yarın) ilk tırların yola çıkması bekleniyor.

Öte yandan Trendyol da gıda, temel ihtiyaç malzemeleri, kıyafet, ısıtıcı ve hijyen ürünleri taşıyan tırların AFAD koordinasyonunda afet bölgesine doğru yola çıktığını duyurdu. Deprem bölgesinde yerel yönetimlerle beraber hareket edileceğini duyuran şirket, Trendyol Go aracılığıyla yemek dağıtımlarının başladığı ve Trendyol Express depolarının acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı için de hazır hale getirildiğini de aktardı.