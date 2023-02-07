Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maraş’ta gerçekleşen depremlerin ikinci gününde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, yardım malzemelerinin ulaştırılmasında hâlâ sıkıntı yaşandığını belirterek, bölgede işi olanların yola çıkması gerektiğini belirterek, “Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız” dedi.

Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemelerinin bölgeye gönderildiğini ifade eden Erdoğan, “Devletimiz tüm kurumları, personeli, aracı, seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır” diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da ağır hasara yol açtı. Tüm Türkiye’de 7 günlük milli yas ilan edildi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ardından son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

“Şu anda 3 bin 549 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 bin 534 yaralı olduğunu açıklayan Erdoğan, depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan, afet bölgelerinde 20 Şubat’a kadar okulların tatil olduğunu ifade etti.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülkemizin dört bir yanındaki uzman personelimize hemen talimat verdik. Çok sayıda artçı sarsıntının hasar gören binalarda ortaya çıkardığı tehlikeler bölgeyi olumsuz etkiliyor.

53 bin 317 arama kurtarma görevlisi ve destek personeli, yurt içi ve yurt dışından gelen ilave ekiplerle bu sayı artıyor.

Çok daha fazla kamu, STK çalışanları ve gönüllüler de yardım çalışmalarında yer alıyor.

54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi. Her ilimizde bir bakanımız yürütülen faaliyetlere nezaret ediyor.

İlk aşamada 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımıza tahsis ettik. Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması hayati öneme sahiptir. Zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesine giden ve deprem bölgesi içindeki yolları kullanmaması ve telefon görüşmelerinin acil ihtiyaçlar dışında yapılmaması gerektiğini hatırlatıyorum.

TSK kara unsurlarının yanı sıra Deniz Kuvvetlerimizin 10 gemisi, Hava Kuvvetlerimizin kargo uçaklarıyla yardım malzemelerinin nakli çalışmalarında yer almaktadır. İnsansız hava açlarımızı da devreye aldık.

En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor

Şu anda 3549 vefatımız 20 bin 534 yaralımız var.

Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat’a afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat’a kadar eğitim-öğretime ara verildi.

Afet bölgesine yakın yerlerden başlayarak kış sezonu nedeniyle faaliyetlerine ara vermiş otellerin afetzedelerin hizmetine sunulması için gerekenler yapılıyor

Sadece Antalya bölgesinde 50 bin yatak hazırlanmıştır.

Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Savcılığımız kaos çıkarmayı hedefleyenler için gerekli işlemleri yapıyor.

“Bağışta bulunmaya davet ediyorum”

Deprem yaralarının sarılmasına yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı ve iş dünyamızı AFAD hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyorum. AFAD’ın, ülkemizin önde gelen tüm bankaları ve katılım şirketlerinde bulunan Türk Lirası ve döviz hesaplarına yapılan havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

10 il afet bölgesi ve Ohal ilan edildi

Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.”