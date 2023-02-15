Ülke olarak deprem gerçeğini tekrardan en acı şekilde hatırladık. HWP ailesi olarak yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.

Ülkemizin güneydoğusunda elim bir deprem faciası yaşandı. Depremi geride bıraktığımız bu bir haftada binlerce vefat eden, on binlerce yaralanan vatandaşımız oldu. Ancak can kayıplarının yanı sıra depremin bir de ekonomik boyutu bulunmakta. Depremzede vatandaşlara devlet desteği, enkazların temizlenmesi, şehirlerin tekrardan imar edilmesi… Bunlar zaman ve tabii ki para isteyen şeyler. Peki depremin ülkemize ekonomik bilançosu nasıl olacak?

TÜİK verilerine göre 2021 yılında 402 milyar liralık toplam tarımsal üretimin %14.3’ünü oluşturan 57.3 milyar liralık kısmı deprem bölgesindeki 10 ilden karşılanıyordu. On il içerisinde Şanlıurfa 12 milyar lira, Adana 10.2 milyar lira, Diyarbakır ise 8.7 milyar lira ile ilk üçe giriyorlar.

Deprem bölgesindeki 10 ilin sanayi tarafında ise %11.2’lik bir payları vardı. Türkiye genelindeki 1.9 trilyon liralık sanayi üretiminin 211.1 milyarı bu bölgeden elde edildi. On il içerisinde Gaziantep 67.6 milyar lira, Adana 40.8 milyar lira, Hatay 34 milyar lira, Kahramanmaraş da 25.5 milyar lira sanayi geliri elde etti.

Bunun yanı sıra deprem bölgesindeki illerin inşaat ve gayrimenkul faaliyetlerindeki payı %8.7, hizmetlerdeki payı %7.1, finans ve sigorta faaliyetlerindeki payı %4.3, bilgi ve iletişim hizmetlerindeki payı %2 olarak açıklandı.

Deprem bölgesindeki kişi başına düşen milli gelir Türkiye ortalamasının %68’ine tekabül ediyor. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 9.592 dolar olan kişi başına milli gelir deprem illerinde ortalama 5.559 dolar. Adana’da kişi başına düşen milli gelir 6977 dolar iken Adıyaman’da 4092 dolar, Diyarbakır’da 3893 dolar, Gaziantep’te 7819 dolar, Hatay’da 6785 dolar, Kahramanmaraş’ta 5997 dolar, Kilis’te 5406 dolar, Osmaniye’de 6256 dolar, Malatya’da 5355 dolar, Şanlıurfa’da 3012 dolar.

Bu bölgenin toparlanması biraz sürecek gibi duruyor. Halihazırda ekonomik bir krizle başa çıkmaya çalışıyoruz. Ancak deprem faciası bu durumu daha da körükleyecek gibi duruyor. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın!