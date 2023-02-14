Ülkemizde 6 Şubat tarihinde gerçekleşen iki sarsıcı deprem, on binlerce can kaybına, yüz binlerce yaralanmaya ve ağır hasarlara yol açtı. Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ağır hasar görmesi nedeniyle deprem sonrası yıkılması gereken bina sayısını açıkladı.

İçindekiler On Binlerce Bina Deprem Yüzünden Kullanılamaz Hale Geldi

On Binlerce Bina Deprem Yüzünden Kullanılamaz Hale Geldi

Türkiye’de Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya illerinde büyük tahribata yol açan depremler, birçok binanın yıkılmasına sebep olmasına karşın, yıkılmayan yapılara da büyük hasar verdi. Bu yapılarda barınmanın tehlikeli olması sebebiyle yıkım kararı çıkaran Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı, bu karara uyulacak olan bina sayısını açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kısa süre önce bir toplantı düzenleyerek deprem bölgesi hakkında açıklamalarda bulundu. Toplantı kapsamında konuşan Kurum,

10 ilde hasar tespit çalışmalarımız toplam 6 bin personelle devam ediyor. Şu ana kadar 10 ilde 307 bin 763 bina, yani 1 milyon 586 bin 901 ev ve iş yerini inceledik. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 190 bin 172 konut ve iş yerine denk geliyor. Şu ana kadar, Gaziantepimizde de; 10 bin 777 binada bulunan toplam 24 bin 687 ev ve iş yerinin yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespiti yapılmış olan vatandaşlarımız, adres ve TC kimlik numaralarını girerek, e-devlet üzerinden evinin hasar durumuna ilişkin bilgi alabilir.

sözleriyle depremin illerde yol açtığı yıkımı gözler önüne serdi. Açıklamalara göre Bakanlık ve diğer sorumlu kuruluşlar, ilerleyen süreçte mevcut sarsıntılardan etkilenip yıkılan veya ağır hasarlanan yüz binlerce binanın temizlenmesi için çalışmalar yürütecek.