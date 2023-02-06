Deprem’in Türkiye’nin bir gerçeği olduğunu elim deprem faciası ile tekrardan hatırladık. HWP ailesi olarak tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Deprem sonrasında bir kullanıcı Google Haritalar üzerinden deprem için güvenli bölgeleri yayınladı. Bu linkten Google Haritalar’a bağlanıp güvenli bölgeleri öğrenebilirsiniz.

Tekrardan hatırlatmakta fayda var. Borcundan dolayı kapanan tüm hatlar kullanıma açıldı. Bunun yanı sıra operatörler kullanıcılarına ücretsiz olarak 2 GB internet ve 500 dakika konuşma tanımladı.

Enkaz altındaki insanlar 112 Acil Servis’e ve AFAD’a ulaşmaya çalışıyor olabilir. Bundan mütevellit hatları gereksiz yere meşgul etmeyelim. Mümkün olduğunca WhatsApp benzeri online mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurmaya çalışalım. Geçmiş olsun Türkiye.