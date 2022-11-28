39 yaşındaki Clare Atfield, bir yıldan uzun bir süre öncesinde iPhone 8 Plus modelini denize düşürmüştü. Tam olarak 460 gün sonra karaya vuran telefon tamamen çalışır halde başka bir kişi tarafından bulundu ve Atfield’a teslim edildi.

Clare Artfield adlı bir İngiliz kadın geçen hafta inanılmaz bir deneyim yaşadı. Bir kürek sörfçüsüydü ve 4 Ağustos 2021’de en sevdiği sporu yaparken iPhone’unu kaybetti. Ancak, tam 460 gün sonra, telefonunu geri almakla kalmadı, aynı zamanda hala çalışıyordu.

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New York Post’un haberine göre cihaz, bir köpek gezdiricisi tarafından, kaybolduğu Havant kasabasından çok da uzak olmayan Hampshire County’deki bir plajda kumun içinde bulundu. Koruyucu kılıfın içinde bulunan kredi kartı ve annesine ait sağlık kartı sayesinde iPhone’un sahibini tespit edebildi.

Kurtarılan iPhone’un sahibi ne dedi?

Haber ağı SWNS’ye konuşan Clare, bir yıldan uzun bir süre önce meydana gelen kazayı şöyle anlattı: “Denizin çok açığında kürek sörfü yapıyordum ama sörf tahtasından düştüm. Cihazını “şu koruyucu kılıflardan birinin içinde” boynuna taktığı için kaybın farkına ancak sonradan varmış.

Atfield, “Bunu bulmayı başarması çılgınlık,” diye haykırdı ama cihazı son olarak 7’sinde açtığında şaşkınlığı daha da arttı. “Onu bulan beyefendi ve ben hala çalıştığını görünce şok olduk.” İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, cihazın arkası tamamen kırılmış olmasına rağmen, su geçirmez poşet nedeniyle içinin ıslanmadığını söyledi.

Kaynak: New York Post