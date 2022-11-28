Nature Communications Earth & Environment adlı bilimsel dergide yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, küresel ısınmanın yoğunlaşmasıyla hızlanan gezegenin kuzeyindeki kutup buzullarının erimesi, milyonlarca ton bakteriyi çevreye salıyor.

Bu sonuca ulaşmak için Kuzey Amerika ve Avrupa’daki on buzul ve buz örtüsünden erime suyu örnekleri toplanmıştır. Sıvının her mililitresinde binlerce mikrop bulundu.

İçindekiler Yeni salgın hastalıklar

Yeni salgın hastalıklar

İklim değişikliğine ilişkin önemli bir endişe de salgın hastalıkların ortaya çıkmasıdır. Kutupların kalın buz duvarlarında hapsolmuş, insanlara veya gezegenin diğer sakinlerine bulaşabilecek tarih öncesi virüs veya bakteri türlerinin bulunması mümkündür.

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Bazı bilim insanlarına göre, bu türlerden herhangi birinin bu rezervuardan kaçması an meselesi. Bu nedenle birçok uzman buzulların akışını yakından takip etmektedir.

Araştırma sırasında mikrobiyologlar, bulunan bakterilerin birçoğunun güneşe maruz kaldığında öldüğünü gözlemledi. Çalışmanın yazarlarına göre bu, bu organizmaların enfeksiyon olasılığını azaltmaktadır.

Bununla birlikte, bu küçük varlıkların zararlı bir etkisi keşfedildi. Birçoğu güneş ışığını emebilen pigment molekülleri üreterek buzulların yakınındaki bölgede ısınmayı arttırır.

Kaynak: Phys.org