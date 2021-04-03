Genel
Denemeniz Gereken 5 Farklı Launcher!
Bildiğiniz üzere her Android markanın kendine özel bir arayüzü var. Mesela bunlara örnek vermek gerekirse; Samsung OneUI, Xiaomi’nin MIUI, Oppo’nun ColorOS ve OnePlus’ın OxygenOs diyebiliriz.
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Ancak kimi zaman kullandığımız bu arayüzlerden sıkılabiliyoruz. Veya bu arayüzler bize sundukları özellikler bakımından yetersiz gelebiliyor. Hal böyle olunca da Android sisteminin bize sunduğu en büyük faydalardan biri olan “özelleştirilebilir olması” ön plana çıkıyor. Sıkıldığımız arayüzleri Play Store üzerinden indirebilir, kendimize göre ayarlayabiliriz. Hangisi özellikleri işimize yaracaksa ve bize kolaylık sağlayacaksa onu seçmekte fayda var.
Biz de sizler için en farklı launcher’lardan (başlatıcı) 5 tanesini denedik. İyi seyirler…
Niagara Launcher: https://play.google.com/store/apps/details?id=bitpit.launcher
Smart Launcher: https://play.google.com/store/apps/details?id=ginlemon.flowerfree
Lawnchair 2: https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.deletescape.lawnchair.plah
AIO Launcher: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.execbit.aiolauncher
T-UI (Linux CLI Launcher): https://play.google.com/store/apps/details?id=ohi.andre.consolelauncher
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Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion 2 Pro modelinin bataryası belli oldu!
Lenovo Legion 2 Pro modeli için geri sayıma geçti. Oyuncu telefonları piyasasında etkin olmak isteyen teknoloji devi, yeni cihazı ile oyuncuları karşılamaya hazırlanıyor. Çok yakında tanıtımı gerçekleşecek oyun odaklı akıllı telefonun bazı yeni teknik detayları da kesinleşti. Oyuncu telefonunun batarya kapasitesi ve şarj desteği ortaya çıktı. Cihaz bir önceki nesle nazaran daha büyük batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca bu pil azımsanmayacak hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak.
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Lenovo Legion 2 Pro kuvvetli bir batarya ile piyasaya çıkacak!
Oyuncu odaklı akıllı telefonlar, gelişmeye devam ediyor. Özellikle video oyun dünyasının gelişmesi ile birlikte bildiğiniz üzere piyasada birçok “oyuncu odaklı” ürün ortaya çıkmıştı. Gıda sektörüne dahi giren bu ürünlerin akıllı telefon piyasasında da var olmasına pek de şaşırmamak gerek. Zira çoğu Android işletim sistemli akıllı telefon üreticisi, oyuncuları da kendilerine çekmek istiyor. Mobil oyun pazarının gelişmesiyle birlikte talebin arttığı bu piyasada mevcut yarışmacılar ürün yelpazelerini genişletiyorlar. Bu firmalardan biri olan Lenovo da, Legion serisine yeni bir üye kazandırmak için kolları sıvadı. Legion 2 Pro modeliyle oyuncuları karşılayacak teknoloji devi, yeni cihazını yakında tüm dünyaya duyuracak. Tanıtımına az bir süre kala da cihaz ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak oyuncu telefonunun batarya kapasitesi ve şarj teknolojisi kesinleşti.
Lenovo Çinli sosyal medya sitesi Weibo üzerinde yaptığı paylaşım ile takipçilerine yeni detaylar sunmayı ihmal etmedi. Özellikle mobil oyun konusunda güçlü bir deneyim sunmak isteyen Lenovo Legion 2 Pro modeli, aynı deneyimi batarya kısmında da sunmak istiyor. Zira oyuncular için çıkan özel telefonun, şarj sürelerinin iyi olması beklenmekte. Bu nedenle akıllı telefon üreticisi, cihaza bir önceki nesle nazaran daha büyük bir batarya yerleştirmiş. Ortaya çıkan bilgilere göre oyuncu odaklı akıllı telefon 5500 mAh‘lik batarya kapasitesine sahip olacak. Piyasa şartlarında büyük sayılabilecek bir bataryaya sahip olacak akıllı telefon, şarj konusunda da oyuncuları priz başında pek bekletmeyecek gibi duruyor. Oyuncu odaklı akıllı telefon tam 90W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Bu da cihazın rakiplerine nazaran her anlamda daha kuvvetli olması anlamına gelebilir. Ancak bir önceki modelde yer alan çift USB-C portunun 45W + 45W’tan 90W sunduğunu unutmamak gerek. Bu nedenle firmanın 90W’ı tek bir porttan verip vermeyeceği henüz kesinleşmedi.
Lenovo Legion 2 Pro teknik özellikleri
Yazının başında da belirttiğimiz üzere akıllı telefon oyuncu odaklı olacak. Bu da performans anlamında cihazın çok kuvvetli olacağı anlamına gelebilir. Zira akıllı telefonun amiral gemisi bir işlemci ile piyasaya çıkacağı hali hazırda biliniyor. Bu yıl çıkan çoğu akıllı telefonda gördüğümüz Qualcomm yapımı Snapdragon 888, Lenovo Legion 2 Pro modelinde de yer alacak. Bu işlemciye de firmanın geliştirdiği çift kanallı soğutma sistemi eşlik edecek. Bununla birlikte cihaz özellikle RAM konusunda çığır açan kapasitelere sahip olacak gibi gözüküyor. Geekbench test platformunda daha önceden de listelenen akıllı telefon 16 GB‘lık RAM kapasitesi ile ortaya çıktı. Eğer bu ihtimal kesinleşirse cihaz tüm akıllı telefon piyasalarındaki bu kapasiteye çıkan ender cihazlardan biri olabilir. Görünüşe göre oyuncu odaklı akıllı telefonların asıl hedefi, bilgisayarlar olacak.
Tasarım detayları da üç aşağı beş yukarı belli olan cihaz, 6.92 inçlik ekran ile piyasaya çıkacak. Bu ekranda FullHD+ AMOLED panele yer verilmesi bekleniyor. Öte yandan oyuncu odaklı akıllı telefon 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Bu da mobil oyun sevdalıların daha seri bir deneyim yaşamalarını mümkün kılacak. Cihaz 12 GB RAM‘li bir modele daha sahip olacak. Ayrıca 128/256/512 GB‘lık depolama alanı seçeneklerini de kullanıcılarına sunacağı ortaya çıktı. Ancak sadece 16 GB RAM‘li modelin 512 GB depolama alanı ile kombinasyon olacağı iddia ediliyor. Oyuncu odaklı akıllı telefonun fiyatı henüz ortaya çıkmadı. Ancak 8 Nisa tarihinde yapılacak etkinlikle birlikte fiyatı da öğrenmiş olacağız. Bakalım akıllı telefon oyuncu odaklı ürünler piyasasında öne çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
- Ekran : 6.92 inç Full HD+ AMOLED 144 Hz
- İşlemci: Snapdragon 888 Soc
- RAM: 12/16 GB
- Depolama alanı: 128/256/512 GB
- Batarya: 5500 mAh
- Şarj teknolojisi: 90W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C 3.2
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip2 modelinin bataryası ortaya çıktı!
Samsung katlanabilir telefonları ile alakalı yeni detaylar sunmaya devam ediyor. Galaxy Z Flip2 modelini geliştiren Güney Kore devi, cihazını bu yıl içerisinde kullanıcıları ile buluşturacak. Artık geri sayıma geçilen katlanabilir akıllı telefon, ile alakalı yeni birkaç bilgi daha ortaya çıktı. Merakla beklenen cihazın batarya kapasitesi ve bataryanın görüntüleri ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy Z Flip2 çift batarya ile piyasaya çıkacak!
Katlanabilir akıllı telefonlar ve tabletler gün geçtikçe yaygın bir hale geliyor. Birçok akıllı telefon üreticisinin dahil olduğu bu rekabette yenilikçi ürünler ön planda. Samsung, Motorola ve Huawei‘nin öncü olduğu bu sistemde yeni katılımcılar gelmeye devam ediyor. Ayrıca mevcut yarışmacılar da ürün yelpazelerini genişletiyor. Bu firmalar arasında yer alan Samsung da, Galaxy Z Flip2 modeli için kolları sıvadı. İstiridye kabuğu tasarımı ile dikkat çeken seri, katlanabilir olması nedeniyle boyut anlamında da önemli işler başarıyor. Bu sene içerisinde kullanıcılarını karşılayacak katlanabilir akıllı telefon ile alakalı da yeni detaylar ortaya çıktı. Tasarımının yanı sıra güçlü donanımı ile de dikkat çeken seri, kendine has hayran kitlesini oluşturmuş bulunmakta. Bir takım sertifika sitelerine şimdiden uğramaya başlayan katlanabilir akıllı telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı.
Çift bataryaya sahip olacak katlanabilir akıllı telefon, toplamda 3300 mAh‘lik pil ile piyasaya çıkacak. Bataryanın bu konuda bir önceki model olan Galaxy Z Flip‘ten herhangi bir farklılığı bulunmuyor. İki bataryadan biri olan EB-BF711ABY kod adlı pil 2370 mAh değerinde. EB-BF712ABY kod adlı diğer pil ise 903 mAh değerinde kullanıcılarını karşılayacak. Akıllı telefon katlanabilir yapısı çift hücreli pile sahip olacak. Bu yüzden akıllı telefon piyasasındaki “normal” rakiplerine nazaran küçük bir batarya ile geliyor. Ancak ergonomik açıdan Samsung‘un bataryayı küçük tutma zorunluluğu da bulunmakta. Safety Korea üzerinde ortaya çıkan pilin, resimleri de görüntülendi. Bunun dışında DEKRA ve 3C üzerinde de ortaya çıkan akıllı telefon, sertifikalar almayı da başardı. Güvenlik konusunda sıkıntı yaratmaya bataryalar kullanıma hazır. Katlanabilir akıllı telefon Samsung‘un yapacağı etkinlikle birlikte yanına Galaxy Fold3 modelini alarak Temmuz 2021‘de kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Samsung Galaxy Z Flip2 teknik özellikleri
Son ortaya çıkan batarya kapasitesi ile birlikte akıllı telefonun birçok teknik özelliği belli oldu. Ancak belki de en kritik teknik özelliklerden birkaçına ise henüz ulaşılamıyor. Ancak akıllı telefonun serinin önceki modellerinden geri kalır bir yanının olmayacağı iddia ediliyor. Bir önceki iki model de amiral gemisi işlemciler ile piyasaya çıkmışlardı. Bu nedenle Galaxy Z Flip2 modelinin de amiral gemisi bir işlemci kullanacağı iddia ediliyor. Öte yandan akıllı telefonun daha uygun fiyatlı olarak piyasaya çıkacağını iddia eden ciddi bir kesim de bulunmakta. Ortaya çıkan spekülasyonlara göre firma artan maliyetleri düşürmek isteyebilir. Yine de bu iddialar amiral gemisi işlemci iddiaları kadar kuvvetli değil. Ayrıca akıllı telefonun RAM kapasitesi de henüz ortaya çıkmadı. Ancak yine önceki modeller ile kıyaslarsak, 8 GB RAM seçeneğini cihazda görmemiz oldukça mümkün. Akıllı telefon serisi, amiral gemisi normal cihazlar ile rekabet edebilme konusunda pek de geri kalır olmayacak gibi gözüküyor.
Akıllı telefonun 6.9 inçlik bir katlanabilir ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Ayrıca bu ekranın 120 Hz yenileme hızına sahip olabileceği de konuşulmakta. Delikli ekranla piyasaya çıkacak akıllı telefon bir adet özelliği henüz bilinmeyen ön kamera ile geliyor. Ancak cihazın arka tarafında kaç adet kamera olacağı henüz belli olmadı. 128 ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip olacak akıllı telefon, kullanıcılarına hafıza konusunda pek de sorun yaşatmayacak. Bununla birlikte akıllı telefonun dört adet renk seçeneğine sahip olacağı konuşulmakta. Bu renkler ise açık menekşe, gri, siyah ve bal köpüğü olarak belirlenmiş. Cihaz Android 11 tabanlı OneUI 3.5 arayüzü ile piyasaya çıkacak. Son olarak, akıllı telefonun katlanabilir ekranının bir önceki seriye nazaran daha da dayanıklı olacağı iddia ediliyor. Firmanın bu konudaki geri dönüşleri oldukça ciddiye aldığı bilinen bir gerçek. Bakalım merakla beklenen Samsung Galaxy Z Flip2 piyasada önemli bir yere sahip olabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Genel
Sepet Dolusu Fırsatlar Kampanyası MediaMarkt’ta devam ediyor
Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, dizüstü bilgisayarlardan televizyonlara onlarca üründe fırsatlar 2-5 Nisan tarihlerinde hafta içi MediaMarkt’ta ve 7/24 mediamarkt.com.tr’ de teknoloji severleri bekliyor.
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Nisan ayının ilk haftasına girmişken, hazır havalarda yavaş yavaş ısınıyor. Aynı zamanda teknolojiye olan tutkumuz da hiç azalmıyor. Hal böyle olunca da teknoloji alışverişleri de her zaman aklımızın bir köşesinde duruyor. Hazır bu düşünce de aklımızdayken sizler için bir liste hazırladık ve bu listeden istediğiniz ürünlere göz atabilir ve satın alabilirsiniz.
Sizin için seçtiklerimiz:
Apple iPhone 12 Mini
Apple iPhone 12 serisinde bir değişikliğe giderek ailesine yeni bir üye ekledi. O da iPhone 12 Mini oldu. Özellikle günümüzde telefon boyutlarının devasa hale gelmesi elde tutuşu zorlaştırdı. Ancak iPhone 12 Mini de bu durum değişti. İçerisinde Apple’ın en güçlü işlemcisi olan A14 Bionic işlemcisi, OLED ekranı ve çift arka kamera kurulumuyla çok cezbedici. Sizde iPhone 12 Mini’nin 5 farklı renk seçeneklerini incelemek ve 9199 TL’yesatın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
Lenovo IDEAPAD GAMING 3 Dizüstü Bilgisayar
Şu aralar Gaming Laptop bakıyorsanız ve hangisini seçeceğinize henüz karar vermediyseniz bu modele de bakmanızda fayda var. Çünkü Ryzen 7 4800H 2.9 işlemcisi 16 GB Rami ve 512 GB SSD ile gerçekten dikkat çekici. Ayrıca ekran kartı tarafında da 4GB’lık GTX1650TI eşlik ediyor. Ekranda ise 120 Hz Full-HD çözünürlüğünde 15.6 inçlik bir ekranı var. Sizde bu Gaming Laptopu incelemek ve 10499 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
BRAUN BT5240 Saç Sakal Şekillendirme Makinesi Gillette Hediyeli
Pandemi koşullarında birçok erkek kuaföre gitmeyip kendi saç ve sakallarını evlerinde kesmeyi öğrendi. Bunun dışında çokta pratik olduğu anlaşılınca bu makinelere talepte arttı. BRAUN BT5240 ise en çok tercih edilen modeller arasında. Ayrıca yanında Gillette tıraş bıçağı da hediyeli! Sizde bu Saç Sakal Şekillendirme Makinesini 349 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
JBL Clip 3 Taşınabilir Hoparlör
Hem küçük olsun, hem hafif olsun, taşınabilirliği de kolay olsun, bir de sesi iyi olsun derseniz JBL Clip 3 aradığınız model olabilir. 3.3W’lık ses gücüne sahip bu modeli birbirinden farklı renk seçenekleriyle tercih edebilirsiniz. Sizde bu bluettooth hoparlörü 369 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.
Genel kampanya sayfasına da buradan ulaşabilir, diğer ürünlere de göz atabilirsiniz.
Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
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