Dell’in 8K Çözünürlüklü Monitörünün Satış Fiyatı Belli Oldu

Dell bu sene başında Las Vegas’ta düzenlenen Consumer Electronics Show’da 8K çözünürlüğe sahip yeni monitörünü tanıtmıştı.

Dell’in 32 inç büyüklüğündeki UP3218K modelinin 280 ppi piksel yoğunluğu ve 7680 x 4320 çözünürlüğü bulunuyor. Monitör bugün ön satışa çıktı. Siparişler 14 Nisan tarihinde gönderilmeye başlayacak ancak ufak bir problem var o da monitörün fiyatı.

UP3218K tam 4.999 dolar değerinde. Yani herkes için değil. Zaten şirketin açıklamasına göre monitör fotoğrafçılara ve büyük görsellik isteyen alanlara hizmet ediyor. Monitör çok büyük ya da hantal değil. Kolayca kullanılabiliyor ya da çevrilebiliyor.