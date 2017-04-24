Dell’in yeni UltraSharp UP2718Q monitör modeli son derece göz alıcı bir tasarıma sahip ve özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Dell’in yeni monitör 4K çözünürlüğe sahip ve 27 inç büyüklüğünde. Monitör HDR 10 standartına sahip HDR desteği ile geliyor. Şirketten daha önce 4K monitör görmüştük ancak UP2718Q ilk HDR desteğine sahip cihaz.

UP2718Q üzerinde DisplayPort, Mini DisplayPort ve HDMI ile geliyor. 3840 x 2160 çözünürlüğe sahip monitörün parlaklık değeri 1000 nit. UP2718Q, 1999$’lık fiyat etiketine sahip ve 23 Mayıs’ta satışa çıkıyor.

Bu modelin yanında iki model daha yer alıyor. Bu modellerde ise HDR özelliği yok. 27 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüğe sahip U2718Q 699$’dan satışa çıkacak. U2518D ise 25 inç büyüklüğünde ve 1080p çözünürlük ile geliyor. Bu model de 499$’dan satılacak.