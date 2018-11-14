Dell Rugged: Çift bataryalı dizüstü bilgisayar

Dünyanın en zorlu çalışma şartlarına göre tasarlanan Dell Latitude 7424 Rugged Extreme ve Dell Latitude 5424 ve 5420 Rugged dizüstü bilgisayarlar, uçtan uca güvenilir ve yönetilebilirliği bir araya getiriyor.

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Dell rugged 14 saatten fazla kullanım sunuyor

Dell, Rugged ailesinin en yeni üyeleri Dell Latitude 7424 Rugged Extreme ve Dell Latitude 5424 ve 5420 Rugged dizüstü bilgisayarları tanıttı. Yeni bilgisayarlar, tüm noktaları test edilerek, zorlu müşteriler için ödünsüz bir performans sunmak üzere her türlü zorluğa karşı geliştirildi. Uçtan uca güvenliği Dell Latitude güvenilirliği ve yönetilebilirliği ile bir araya getiren bilgisayarlar, daha da geliştirildi ve daha fazla özellik sunuyor.

Yeni Dell Rugged bilgisayarlar, daha geniş renk skalası ile daha parlak (1000-NIT) ve daha keskin tam yüksek çözünürlüklü ekranlar sayesinde açık ya da kapalı ortamlarda ve yağmur ya da güneş ışığı altında daha fazla kullanılabilirlik ve ekran görüntüsü sağlıyor.Ayrıca, 14 saatten fazla dayanabilen, akıllı, çalışırken değiştirilebilir kombine şarjlı ikili bataryalar sayesinde, dizüstü bilgisayarlar ihtiyaç duydukça hiç kapanmadan çalışmaya devam ediyorlar.

Verileri yedeklemek için tercih edilen harici depolama yöntemi optik sürücü olanlara, 7424 ve 5424 yüksek yoğunluklu veriler için isteğe bağlı bir Blu-Ray yazıcı seçeneği sunuyor. Daha fazla taşınabilirliğe ihtiyaç duyan kullanıcılar için ise yeni 5420 serisi, yüzde 22’ye kadar daha hafif ve ince tasarımı ile Dell’in klasik sağlamlığından ödün vermeden daha fazla kullanılabilirlik sunuyor.