Hitman 2 Giriş ücretsiz oldu!

Warner Brosh ile yeni dağıtımcılık anlaşması yapan IO ekibi Hitman 2 oyununu dün itibari ile duyurdu.

Hitman 2 ile yeni oyun modları geliyor

Tam paket olarak yayınlanan oyun, aylarca çıkmasını bekleyen oyuncular için güzel bir haber oldu. Oyunun içine eklenen yeni co-op oyun modu dışında bir önceki oyundan pek farklılık sunmuyor. Tam paket olarak yayınlanan oyunda yeni oyun modları ve yeni içerikler bulunuyor.

Hitman 2 ile gelen yeni haritalar içinde Maimi motor yarışları pisti ve yağmur ormanları bulunuyor.Ajan 47’nin bu oyundaki hedefi Shadow Client adlı bir örgütü bitirmek. Oyun severlere yapımcı ekip tarafından sunulan bir diğer güzellik ise Playstation Store, Xbox Store ve Steam üzerinden oyunun ilk bölümünü ücretsiz olarak sunması.

IO ekibi oyunu deneyimlemek ve sonrasında satın almak isteyen kullanıcıları düşünerek oyunun ilk bölümünü ücretsiz olarak yayınladı. Bu duruma göre ilk bölümünden yola çıkarak oyuncular oyun hakkında bilgi edinebilecek. 13 Kasım’dan itibaren tüm platformlara sunulan oyunun PlayStation Store üzerinden ücretsiz yayınlanan sürümüne buradan, Xbox Store sürümüne buradan, Steam sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.