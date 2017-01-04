Dell GTX 1050 GPU’lu Yeni Dizüstü Modelini Tanıttı

Nvidia’nın yeni GTX 1050 kartları ile beraber oyuncu dizüstü bilgisayarlarındaki sıkı rekabete yeni modeliyle Dell’de katıldı.

Dell’in yeni Inspiron 14 ve 15 7000 modelleri göz kamaştırıcı. Nvidia’nın GTX 1080-1070 ve 1060 kartları dizüstü oyunculuğunu önemli bir noktaya taşımıştı. Şimdi de GTX 1050 ve GTX 1050 Ti’da bu görevi başarıyla yerine getiriyor. Bu sayede daha performanslı taşınabilir tasarımlar ortaya koymak mümkün.

Inspiron 14 ve 15 7000 yeni kartlarla geçen seneki modellere göre oldukça performanslı. Bilgisayarlarda ayrıca 7. nesil Kaby Lake Core i5 7300HQ ve Core i7 7700HQ işlemciler yer alıyor. Inspiron 15 700 modeli 15 inç büyüklüğünde ekrana sahip ve üzerinde 512 GB PCIe SSD depolama yer alıyor. GTX 1050 Ti ekran kartına sahip olan modelin 76 watt/saatlik bataryası var.

14 inçlik model Inspiron 14 7000’de ise 1080p çözünürlüğünde mat LCD yer alıyor. 15.6 inçlik modelde 1080p ya da 4K IPS ekran gibi sçeenekler mevcut. Bilgisayarlar geçen seneki modellerin kasasına sahip olduğu için tıpkı Lenovo’nun yeni Legion modellerinde olduğu gibi bu modellerde de USB-C yer almıyor.