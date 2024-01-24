Apple App Store, oyunculara bir dizi üst düzey oyun sunmaya devam ediyor. Resident Evil Village ve Resident Evil 4 Remake’in ardından Hideo Kojima’nın unutulmaz oyunu Death Stranding iOS platformuna geliyor. 30 Ocak’ta piyasaya sürülecek olan Death Stranding Director’s Cut, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, M serisi çipe sahip çeşitli Mac’ler ve iPad’ler üzerinde oynanabilecek.

Death Stranding iOS Sürümü Yolda: Death Stranding Director’s Cut ile iOS Oyun Canavarı Olacak

Oyunseverlerin merakla beklediği Death Stranding Director’s Cut, Apple’ın en yeni cihazlarıyla uyumlu bir şekilde tasarlandı. Oyun, MetalFX adlı yükseltme teknolojisini kullanarak, özellikle iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in sunduğu güçlü performanstan en iyi şekilde faydalanacak. Bu teknoloji, Resident Evil Village ve Resident Evil 4 Remake gibi önceki oyunlarda da başarıyla kullanılmıştı.

Death Stranding iOS fiyatı 39,99 dolar olarak belirlendi. Ancak, özel bir promosyonla oyunu 19,99 dolara satın alma şansına sahipsiniz. Fakat, eğer daha önce bu oyunu diğer platformlarda oynadıysanız, bu promosyon size hitap etmeyebilir. Yine de, Death Stranding Director’s Cut’ın heyecan verici özelliklerini denemek ve Apple cihazlarında nasıl performans gösterdiğini görmek için bir fırsat olabilir.

Death Stranding, özellikle iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max üzerinde oynanırken MetalFX teknolojisinin sunduğu avantajları kullanacak. Ancak, gizli GPU’larla donatılmış düşük kaliteli bilgisayarlarda bile başarılı bir performans sergilemişti. Bu, oyunun ne kadar optimize edildiğini ve geniş bir donanım yelpazesinde sorunsuzca çalışabileceğini gösteriyor.

Oyunun Apple App Store sayfasında belirtilen depolama alanı gereksinimi 69,8 GB. Bu nedenle, standart bir iPhone 15 Pro ile oynamayı düşünüyorsanız, yeterli depolama alanına sahip olmanız önemli. App Store’da DLC’ler için herhangi bir ücretlendirme belirtilmemiş, bu da oyuncuların ek maliyetlerle karşılaşmayacakları anlamına geliyor.

Death Stranding Director’s Cut, ilk olarak 2021’de PlayStation 5 için piyasaya sürüldü ve daha sonra 2022’de Windows platformuna geldi. Bu nedenle, oyunun en yeni özel yonga setlerinde nasıl performans göstereceği, Apple kullanıcıları için oldukça merak uyandırıcı bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Death Stranding iOS sürümü ile beraber Apple iPhone kullanıcıları konsol oyunlarını cep telefonlarından oynayabilecekler. Büyük ihtimalle oyunlar 720p gibi bir çözünürlükte çalışacak, ancak telefon ekranı için bu çözünürlük fazlasıyla yeterli olacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Death Stranding iOS oyunu konsolu aratacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!